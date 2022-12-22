Сокровища Галапагосса. Ученые обнаружили детенышей розовых игуан, находящихся на грани вымирания

Исследователи считали, что данный редкий вид уже не спасти, но теперь у них появилась надежда.

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Впервые розовых наземных игуан заметили на Галапагосских островах в 2009 году — тогда защитники природы полагали, что этот вид находится на грани исчезновения. Причиной послужил тот факт, что исследователям так и не удалось обнаружить детенышей — встречались лишь взрослые особи, пишет Gizmodo.

За все время исследований ученым удавалось обнаружить лишь взрослых представителей галапагосских розовых наземных игуан — ни гнезд, ни детенышей не было. Поэтому они полагали, что со смертью последней взрослой особи наступит и конец всего вида. Однако, похоже, у него все же есть шансы на выживание, хотя они все еще остаются в удручающем положении.

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Отметим, что взрослые розовые игуаны Галапагосских островов достигают в длину порядка 1,2 метров и имеют уникальный бледный розовый оттенок. По словам президента некоммерческой экологической организации Galápagos Conservancy, занимающейся сохранением островов, Пола Саламана, недавно им с коллегами удалось обнаружить детенышей розовых игуан, а также подземные гнезда — все это представляет оптимистичную альтернативу для вида.

Исследователи предполагают, что на сегодня в мире осталось порядка 200-300 особей розовых галапагосских игуан. Ученым также известно, что редкие рептилии обитают лишь в отдаленном районе Галапагосских островов площадью чуть более 25 километров квадратных — на участке склона вулкана Волк на острове Изабела.

Предполагается, что на этом небольшом клаптике территории розовые игуаны сталкиваются с рядом угроз, в том числе им угрожают хищники в виде кошек и крыс, которые были завезены на эти острова много веков назад. В ходе исследований ученым доводилось наблюдать, как дикие кошки поедали только вылупившихся детенышей розовых игуан.

Исследователи полагают, что для сохранения редкого вида, возможно, придется истребить инвазивных диких кошек. Кроме того, ученые планируют создать постоянную полевую станцию, чтобы обеспечить лучший мониторинг игуан и защитить представителей вида от браконьеров.

Отметим, что розовые игуаны были впервые замечены в 1986 году — тогда предполагалось, что они являются мутировавшими представителями уже задокументированного вида. Однако в 2009 году рептилии были вынесены в отдельный вид.

Исследователи полагают, что розовый вид отделился от своего далекого предка около 5,7 миллионов лет назад и стал продуктов одного из старейших эволюционных расколов. Малыши вылупливаются из яиц светло-зеленого цвета с темными вертикальными полосами и пятнами. По мере своего взросления розовые игуаны приобретают свой характерный уникальный оттенок. Любопытно, что их окрас не является результатом пигмента, а появляется из-за тонкой кожи через которую буквально видна их кровь.