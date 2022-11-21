Туз в рукаве у океана. У Галапагосских островов есть инструмент для борьбы с изменениями климата

Океаническая холодная точка вдыхает жизнь в архипелаг и позволит ему стать пристанищем для видов, нуждающихся в прохладе посреди нагревающегося океана.

Related video

В результате глобального потепления планета неумолимо нагревается — почти все части океана нагреваются в результате изменений климата. Однако у западного побережья Галапагосских островов есть прохладный "оазис" — участок холодной и богатой питательными веществами воды, пишет The Atlantic.

По словам морского эколога из Университета Сан-Франциско-де-Кито Джудит Денкингер, этот процветающий океанический участок питает фитопланктон и буквально вдыхает жизнь в архипелаг. Прохладная вода помогает поддерживать местные популяции пингвинов, морских игуан, львов и котиков, а также китообразных, которые бы попросту не смогли оставаться на экваторе круглый год.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследования показывают, что несмотря на повышение глобальной температуры океана, этот прохладный бассейн за последние четыре года похолодел приблизительно на 0,5 градуса. Галапагосские острова уже давно славятся своим биоразнообразием, однако ученые задаются вопросом, как долго продлится эффект прохладного бассейна посреди теплого океана и сможет ли он в дальнейшем стать пристанищем для морских видов, которые будут нуждаться в холодной среде посреди стремительно нагревающегося мира. Ученые настроены оптимистично.

В новом исследовании климатологи из Колорадского университета в Боулдере Крис Карнаускас и Доната Гиглио сосредоточились на изучении холодного бассейна Галапагосских островов. Они пришли к выводу, что прохладный "оазис" является продуктом топографии острова и вряд ли как-то пострадает от повышения концентрации парниковых газов.

Отметим, что это не единственный прохладный бассейн в океане, существуют и другие — например, в Северной Атлантике к югу от Гренландии. Ученые предполагают, что оно вызвано ослаблением глобального течения.

Кроме того, подобный эффект наблюдается на других островах вдоль экватора, которые также имеют необычно холодную воду, лежащую к западу от них. Карнаукас и Гаглио пришли к выводу, что подобные охлаждения вызваны столкновением глубоководного океанического течения и островами, вставшими на его пути.

В ходе исследования ученые проанализировали данные за последние чуть более двух десятков лет, основанные на наблюдениях буев Арго, а также спутниковых и круизных наблюдений. В результате им удалось построить температурные профили вокруг нескольких экваториальных островов и точно определить место нахождение экваториального подводного течения. Оказалось, оно движется на глубине около 100 метров под поверхностью Тихого океана на восток и удерживается вдоль экватора благодаря инерционной силе, вызванной вращением Земли.

Модель, построенная учеными, обнаружила, что холодное экваториальное течение усиливается, когда оказывается в пределах 100 км к западу от Галапагосских островов, предположительно из-за того, что они отклоняют его вверх. В результате вода в этом бассейне в среднем держится на один градус ниже остального океана.

К слову, подобный эффект наблюдается к западу от острова Гилберта в западной части океана, однако, согласно исследованиям, он намного слабее.

Ученые также обнаружили, что за последние несколько десятилетий течение стало глубже и сильнее, а также отклонилось на 10 км к югу, приблизившись к Галапагосским островам. В результате наблюдается похолодание в здешнем "оазисе", что оказывает положительное влияние на некоторые морские виды. Однако существует и вторая сторона медали — ученые опасаются, что похолодание здешних вод может также нанести вред другим животным.

По словам Карнаускаса, тенденция к похолоданию тем не менее не продлится столетие и вероятно, в конце концов, все же будет подавлено, однако на какое-то время морские животные все же будут защищены.

Ранее Фокус писал о том, что под ледяным щитом Антарктиды обнаружили целый сад "гигантских" цветов.