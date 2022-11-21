Туз у рукаві біля океану. Галапагоські острови мають інструмент для боротьби зі змінами клімату

Океанічна холодна точка вдихає життя в архіпелаг і дозволить йому стати притулком для видів, що потребують прохолоди серед океану, що нагрівається.

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Внаслідок глобального потепління планета невблаганно нагрівається — майже всі частини океану нагріваються внаслідок змін клімату. Однак біля західного узбережжя Галапагоських островів є прохолодний "оазис" — ділянка холодної та багатої поживними речовинами води, пише The Atlantic.

За словами морського еколога з Університету Сан-Франциско-де-Кіто Джудіт Денкінгер, ця успішна океанічна ділянка живить фітопланктон і буквально вдихає життя в архіпелаг. Прохолодна вода допомагає підтримувати місцеві популяції пінгвінів, морських ігуан, левів і котиків, а також китоподібних, які просто не змогли б залишатися на екваторі цілий рік.

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Дослідження показують, що попри підвищення глобальної температури океану, цей прохолодний басейн за останні чотири роки похолов приблизно на 0,5 градуса. Галапагоські острови вже давно славляться своїм біорізноманіттям, проте вчені загадуються над питанням, як довго триватиме ефект холодного басейну серед теплого океану і чи зможе він надалі стати притулком для морських видів, які потребуватимуть холодного середовища серед бурхливого світу. Вчені налаштовані оптимістично.

У новому дослідженні кліматологи з Колорадського університету у Боулдері Кріс Карнаускас та Доната Гігліо зосередилися на вивченні холодного басейну Галапагоських островів. Вони дійшли висновку, що прохолодний "оазис" є продуктом топографії острова і навряд чи постраждає від підвищення концентрації парникових газів.

Зазначимо, що це не єдиний прохолодний басейн в океані, існують інші — наприклад, у Північній Атлантиці на південь від Гренландії. Вчені припускають, що його викликано ослабленням глобальної течії.

Крім того, подібний ефект спостерігається на інших островах уздовж екватора, які також мають надзвичайно холодну воду, що лежить на захід від них. Карнаукас і Гаглио дійшли висновку, що подібні охолодження викликані зіткненням глибоководної океанічної течії та островами, що стали його шляху.

Під час дослідження вчені проаналізували дані за останні трохи більш як два десятки років, засновані на спостереженнях буїв Арго, а також супутникових та круїзних спостережень. В результаті їм вдалося побудувати температурні профілі навколо кількох екваторіальних островів і точно визначити місцезнаходження екваторіальної підводної течії. Виявилося, що вона рухається на глибині близько 100 метрів під поверхнею Тихого океану на схід і утримується вздовж екватора завдяки інерційній силі, викликаній обертанням Землі.

Модель, побудована вченими, виявила, що холодна екваторіальна течія посилюється, коли опиняється в межах 100 км на захід від Галапагоських островів, імовірно через те, що вони відхиляють її вгору. В результаті вода в цьому басейні в середньому тримається на один градус нижче за решту океану.

До речі, такий ефект спостерігається на захід від острова Гілберта в західній частині океану, проте, згідно з дослідженнями, він набагато слабший.

Вчені також виявили, що за останні кілька десятиліть течія стала глибшою і сильнішою, а також відхилилася на 10 км на південь, наблизившись до Галапагоських островів. В результаті спостерігається похолодання в тутешньому "оазисі", що позитивно впливає на деякі морські види. Проте існує й друга сторона медалі — вчені побоюються, що похолодання тутешніх вод може також завдати шкоди іншим тваринам.

За словами Карнаускаса, тенденція до похолодання, проте не триватиме століття і ймовірно, зрештою, все ж таки буде придушено, проте на якийсь час морські тварини все ж таки будуть захищені.

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