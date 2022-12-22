Скарби Галапагоса. Вчені виявили дитинчат рожевих ігуан, що знаходяться на межі вимирання

Дослідники вважали, що цей рідкісний вид вже не врятувати, але тепер у них виникла надія.

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Вперше рожеві наземні ігуани помітили на Галапагоських островах у 2009 році — тоді захисники природи вважали, що цей вид знаходиться на межі зникнення. Причиною став той факт, що дослідникам так і не вдалося виявити дитинчат — зустрічалися лише дорослі особини, пише Gizmodo.

За весь час досліджень вченим вдавалося виявити лише дорослих представників галапагоських рожевих наземних ігуан — ні гнізд, ні дитинчат не було. Тому вони вважали, що зі смертю останньої дорослої особини настане і кінець усього виду. Однак, схоже, у нього все ж таки є шанси на виживання, хоча вони все ще залишаються в гнітючому становищі.

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Зазначимо, що дорослі рожеві ігуани Галапагоських островів досягають довжини близько 1,2 метрів і мають унікальний блідий рожевий відтінок. За словами президента некомерційної екологічної організації Galápagos Conservancy, яка займається збереженням островів, Пола Саламана, нещодавно їм з колегами вдалося виявити дитинчат рожевих ігуан, а також підземні гнізда — все це є оптимістичною альтернативою для виду.

Дослідники припускають, що на сьогодні у світі залишилося близько 200-300 особин рожевих галапагоських ігуан. Вченим також відомо, що рідкісні рептилії мешкають лише у віддаленому районі Галапагоських островів площею трохи більше 25 квадратних кілометрів — на ділянці схилу вулкана Вовк на острові Ізабела.

Вважається, що на цьому невеликому клаптику території рожеві ігуани стикаються з низкою загроз, зокрема їм загрожують хижаки у вигляді кішок та щурів, які були завезені на ці острови багато століть тому. У процесі досліджень вченим доводилося спостерігати, як дикі кішки поїдали дитинчат рожевих ігуан, що тільки вилупилися.

Дослідники вважають, що для збереження рідкісного виду, можливо, доведеться винищити інвазивних диких кішок. Крім того, вчені планують створити постійну польову станцію, щоб забезпечити кращий моніторинг ігуан та захистити представників виду від браконьєрів.

Зазначимо, що рожеві ігуани були вперше помічені в 1986 році — тоді вважалося, що вони є представниками вже задокументованого виду, що мутував. Однак у 2009 році рептилії було винесено в окремий вигляд.

Дослідники вважають, що рожевий вигляд відокремився від свого далекого предка близько 5,7 мільйонів років тому і став продуктом одного з найстаріших еволюційних розколів. Малята вилуплюються з яєць світло-зеленого кольору з темними вертикальними смугами та плямами. У міру свого дорослішання рожеві ігуани набувають свого характерного унікального відтінку. Цікаво, що їхнє забарвлення не є результатом пігменту, а з'являється через тонку шкіру, через яку буквально видно їхню кров.

Раніше Фокус писав про те, що Галапагоські острови мають інструмент для боротьби зі змінами клімату.