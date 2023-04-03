Відпочинок із наслідками. Укус ігуани перетворив канікули дитини на медичний кошмар

Нешкідливий пляжний відпочинок обернувся кошмаром для каліфорнійської сім'ї після того, як їхню 3-річну доньку вкусила ігуана, а через кілька місяців вона заразилася рідкісною бактеріальною інфекцією.

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Канікули дитини перетворилися на медичну проблему через кілька місяців після укусу ігуани. Лікарі повідомили про незвичайний випадок, коли ігуана передала інфекцію під назвою Mycobacterium marinum трирічній дівчинці Олені Марс із Сан-Хосе, Каліфорнія, яка разом із сім'єю відвідала Коста-Ріку. Насолоджуючись тістечком на пляжі, ігуана вихопила частування і вкусила Олену за тильну сторону лівої руки. Хоча поверхнева рана була швидко продезінфікована і загоїлася, через п'ять місяців після інциденту на тильній стороні руки Олени з'явилася невелика шишка. Протягом наступних трьох місяців шишка поступово збільшувалася, почервоніла та стала злегка болючою. Дослідники пов'язують інфекцію з укусом ігуани, наголошуючи на необхідності дотримуватися обережності у спілкуванні з рептиліями, пише Health Day.

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Під час відвідування Стенфордської дитячої лікарні в Каліфорнії УЗД виявило на руці Олени наповнену рідиною шишку, схожу на гангліонарну кісту. Однак розташування та симптоми не відповідали цьому діагнозу. Хірург-ортопед видалив 2-сантиметрове товстостінне утворення, та під час процедури він помітив гній, що вказувало на інфекцію.

Подальше дослідження тканин виявило велику загибель тканин і некротизуюче гранулематозне запалення, спричинене інфекцією M. marinum, яка стійка до звичайних антибіотиків, зокрема амоксициліну. Для лікування інфекції лікарі призначили антибіотики рифампін (Rifadin) та кларитроміцин (Klaricid), і, на щастя, Олена добре відреагувала на лікування.

На майбутньому Європейському конгресі з клінічної мікробіології та інфекційних захворювань, який пройде з 15 до 18 квітня в Копенгагені, Данія, буде представлено презентацію про нещодавнє відкриття. Мама Олени, Луїза Марс, поділилася в пресрелізі, що її дочка все ще перебуває в процесі відновлення після операції, проведеної в листопаді, і рана тільки зараз закривається. Незважаючи на труднощі, Луїза описує Олену як неймовірно хоробру, яка добре справляється з ситуацією. Автори дослідження вважають, що випадок Олени — це перший зареєстрований випадок зараження M. marinum внаслідок укусу ігуани. Відомо, що ця бактерія викликає туберкульозоподібне захворювання у риб та заражає людей, які вступають у контакт із зараженою солоною або прісною водою через рани на шкірі.

Укуси ігуан можуть призвести до різних інфекцій, включно з Serratia marcescens і Staphylococcus aureus, а також Salmonella enterica. Дослідження показують, що від 75% до 90% як утримуваних у неволі, так і диких рептилій колонізовані цими бактеріями.

Провідний автор дослідження доктор Джордан Мах з Медичної школи Стенфордського університету пояснив, що M. marinum віддає перевагу низьким температурам для оптимального росту та що холоднокровні ігуани, температура тіла яких коливається від 22 до 37 градусів, можуть слугувати резервуаром для цих мікробів. Унаслідок укусу дівчинка була заражена бактерією, яка рідко зустрічається у людей. Результати дослідження підкреслюють можливість того, що ігуани можуть бути носіями небезпечних бактерій, здатних спричиняти важкі інфекції, що може допомогти медичним працівникам у виявленні менш відомих бактеріальних інфекцій, які виникають унаслідок незвичайних зоонозних впливів. Про це у пресрелізі повідомив доктор Мах.

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