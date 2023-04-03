Отдых с последствиями. Укус игуаны превратил каникулы ребенка в медицинский кошмар

Безобидный пляжный отдых обернулся кошмаром для калифорнийской семьи после того, как их 3-летнюю дочь укусила игуана, а спустя несколько месяцев она заразилась редкой бактериальной инфекцией.

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Каникулы ребенка превратились в медицинскую проблему спустя несколько месяцев после укуса игуаны. Врачи сообщили о необычном случае, когда игуана передала инфекцию под названием Mycobacterium marinum трехлетней девочке Лене Марс из Сан-Хосе, Калифорния, которая вместе с семьей посетила Коста-Рику. Наслаждаясь пирожным на пляже, игуана выхватила угощение и укусила Лену за тыльную сторону левой руки. Хотя поверхностная рана была быстро продезинфицирована и зажила, через пять месяцев после инцидента на тыльной стороне руки Лены появилась небольшая шишка. В течение последующих трех месяцев шишка постепенно увеличивалась, покраснела и стала слегка болезненной. Исследователи связывают инфекцию с укусом игуаны, подчеркивая необходимость соблюдать осторожность в общении с рептилиями, пишет Health Day.

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Во время посещения Стэнфордской детской больницы в Калифорнии УЗИ выявило на руке Лены наполненную жидкостью шишку, похожую на ганглионарную кисту. Однако расположение и симптомы не соответствовали этому диагнозу. Хирург-ортопед удалил 2-сантиметровое толстостенное образование, и во время процедуры он заметил гной, что указывало на инфекцию.

Дальнейшее исследование тканей выявило обширную гибель тканей и некротизирующее гранулематозное воспаление, вызванное инфекцией M. marinum, которая устойчива к обычным антибиотикам, включая амоксициллин. Для лечения инфекции врачи назначили антибиотики рифампин (Rifadin) и кларитромицин (Klaricid), и, к счастью, Лена хорошо отреагировала на лечение.

На предстоящем Европейском конгрессе по клинической микробиологии и инфекционным заболеваниям, который пройдет с 15 по 18 апреля в Копенгагене, Дания, будет представлена презентация о недавнем открытии. Мама Лены, Луиза Марс, поделилась в пресс-релизе, что ее дочь все еще находится в процессе восстановления после операции, проведенной в ноябре, и рана только сейчас закрывается. Несмотря на трудности, Луиза описывает Лену как невероятно храбрую и хорошо справляющуюся с ситуацией. Авторы исследования считают, что случай Лены — это первый зарегистрированный случай заражения M. marinum в результате укуса игуаны. Известно, что эта бактерия вызывает туберкулезоподобное заболевание у рыб и заражает людей, которые вступают в контакт с зараженной соленой или пресной водой через раны на коже.

Укусы игуан могут привести к различным инфекциям, включая Serratia marcescens и Staphylococcus aureus, а также Salmonella enterica. Исследования показывают, что от 75% до 90% как содержащихся в неволе, так и диких рептилий колонизированы этими бактериями.

Ведущий автор исследования доктор Джордан Мах из Медицинской школы Стэнфордского университета объяснил, что M. marinum предпочитает низкие температуры для оптимального роста и что холоднокровные игуаны, температура тела которых колеблется от 22 до 37 градусов, могут служить резервуаром для этих микробов. В результате укуса девочка была заражена бактерией, которая редко встречается у людей. Результаты исследования подчеркивают возможность того, что игуаны могут быть носителями опасных бактерий, способных вызывать тяжелые инфекции, что может помочь медицинским работникам в выявлении менее известных бактериальных инфекций, возникающих в результате необычных зоонозных воздействий. Об этом в пресс-релизе сообщил доктор Мах.

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