Как древний римский символ стал ассоциироваться с Бенито Муссолини

Во времена Римской империи люди несли привязанные к топору ветки вяза или берез, а затем поднимали их, чтобы воздать честь солдатам и сотникам. Позже эти символы использовались в 20 веке для поддержки итальянского диктатора.

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Пучки вязовых или березовых прутьев были известны как фасции, и они олицетворяли военную мощь, закон и порядок. Они также являлись воплощением телесных наказаний. Люди следовали за консулами — избранными римскими чиновниками — по городу, и того, на кого консул счел нужным напасть, били фасциями. Об этом символе власти рассказывают Grunge.

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Первоначальное значение

[ + – ] Пучки ветвей, привязанные к топору, были известны как фасции, и они олицетворяли военную мощь, закон и порядок Фото: Isidhe/Getty Images

Фасции, вероятно, появились где-то в центральной Италии, вероятнее всего, в царстве Этрурии. Этот знак не просто проектировал власть, он употреблялся для того, чтобы показать величину силы, которой владела Римская империя.

Кроме того, фасции могли быть представлены в разных манерах в зависимости от событий, в которых они участвовали. Например, если топор оставался вне фасции, это означало извинения или просьбы к народу. Иногда фасции вывешивали, если в городе был траур.

Символ силы

[ + – ] Многие люди, жившие за пределами империи, также ассоциировали фасции с признаком империализма, как египтяне, когда Юлий Цезарь посетил Александрию, неся фасцию Фото: EnricoAliberti ItalyPhoto/Shutterstock

Фасции были символом власти, когда римские чиновники уезжали за границу или даже на внешние границы своей империи. Иногда, консулы носили с собой фасции с двусторонними топорами, символизировавшими возможность наказывать римских солдат. Многие люди, жившие за пределами империи, также ассоциировали фасции с признаком империализма, как египтяне, когда Юлий Цезарь посетил Александрию, унося фасцию.

Если вы были консулом или другим римским чиновником, который имел право иметь фасции, то, наверное, было бы лучше, если бы вы не позволяли никому разбить связку палок и топора. Одному римскому консулу, Бибулу, сломали фасции, а затем вылили на него отходы. Интересно, что хотя фасции обычно давали мужчинам, были некоторые женщины, которым была предоставлена привилегия владеть ими. Двумя из этих женщин были Ливия, жена Августа, и Агриппина, его правнучка.

Вековая история Фасций

[ + – ] Если присмотреться повнимательнее, то можно заметить, что подлокотники сами по себе являются фасциями. Фото: BOOCYS/Shutterstock

Еще долгое время после падения Римской империи фасции стали связаны с идеей сильного правления. С течением времени он использовался в американской и французской культуре после их революций для перехода в республику вместо монархии, чем часто славился Рим. Если вы сегодня отправитесь в Вашингтон, округ Колумбия, вы можете увидеть многочисленные фасции во всей архитектуре. Одним из самых заметных примеров является Мемориал Линкольна: Линкольн сидит на похожем на трон стуле, положив руки на два подлокотника. Но если присмотреться повнимательнее, то можно заметить, что подлокотники сами по себе являются фасциями. Правда, у них отсутствует топор.

У основания лестницы рядом с Мемориалом Линкольна есть еще один символ фасции. Он имеет 13 разных прутьев внутри, все они связаны между собой кожаным ремешком. 13 прутьев символизируют 13 колоний, вышедших из состава Британской империи, а их соединение означает, что все они объединены между собой.

Бенито Муссолини

[ + – ] Муссолини быстро пришел к власти и вступил в союз с Адольфом Гитлером во время Второй мировой войны Фото: Central Press/Getty Images

Спустя десятилетие после президентства Авраама Линкольна в Италии значение фасций изменилось. Бенито Муссолини, сын итальянского социалиста, который сам некоторое время был социалистом, медленно принял жестокую, супермилитаристскую, националистическую и авторитарную идеологию. После того как он поддержал участие Италии в Первой мировой войне, он был изгнан из социалистической партии, и он начал их презирать. Предшественником его фашистской партии были "Fasci Italiani di Combattimento", что означало "Итальянские боевые отряды".

Эти боевые отряды часто нападали на социалистов в Италии, и они стали известны как "чернорубашечники", которым часто платили элита итальянского общества. В конце концов, группа превратилась в Фашистскую партию, принявшую фасции как свой главный символ. Муссолини быстро пришел к власти и вступил в союз с Адольфом Гитлером во время Второй мировой войны.

Фашизм сегодня

[ + – ] Многие фашистские группы совершают преступления на почве ненависти против меньшинств Фото: Kim Kelley-Wagner/Shutterstock

После прихода к власти Муссолини фашизм распространился по всей Европе, США и даже в некоторых частях Ближнего Востока и Южной Африки. Самой известной фашистской организацией была Национал-социалистическая германская рабочая партия, более известная как Нацистская партия в Германии. Но разные фашистские организации также укоренились и в других местах: только во Франции они насчитывали от 700 000 до 1,2 миллиона членов.

В 21 веке фашистское знамя все еще используется как символ в поддержку фашизма, в частности, в США многие фашистские организации используют этот символ на митингах, протестах и даже на открытках. На митинге "Объединим правых" в Шарлотсвилле, закончившемся гибелью трех человек, группа неонацистов имела на щитах символ фашистов. Многие из этих фашистских групп совершают преступления на почве ненависти против меньшинств. Хотя значение символа изменялось на протяжении истории, он все еще резонирует со своим первоначальным значением: сила власти и насилие над теми, кто с ней не согласен.

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