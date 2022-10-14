Кадры заброшенного бункера в скале, который построил Муссолини, удивили Интернет (фото, видео)
Подземный бункер и тоннельная система появились на приграничной с Италией территории еще до начала Второй мировой. Строительство укрепления, являющегося частью Альпийской стены, лично инспектировал итальянский диктатор.
Исследователь подземных бункеров показал кадры заброшенной горной крепости времен Второй мировой, которая находится в горной местности Хорватии. Видео опубликовано на YouTube-канале Tattooed Traveler.
Громадный подземный бункер и тоннельная система были построены на приграничной с Италией территории в межвоенный период, длившийся до 1939 года. Строительство укрепления лично инспектировал фашистский диктатор Бенито Муссолини. Бункер был частью так называемой Альпийской стены, протяженностью около двух километров у северной границы. Эта стена проходила вдоль территории Франции, Швейцарии, Австрии и бывшей Югославии.
Блогер, снявший ролик, рассказал, что провел в этой башне около двух часов. У нее только один вход, несколько просторных коридоров и помещений. Во время отступления солдаты вермахта взорвали и частично повредили это сооружение.
Снимок опубликованный в соцсети Reddit, набрал несколько сотен комментариев.
Один из пользователей написал о том, что винтовая лестница выглядит пугающе, он удивился, как это вообще удалось построить. "Не думаю, что мог бы выжить, если бы пришлось жить в таком месте", — написал пользователь.
"Я начал изучать подобные места самостоятельно и делать короткие ролики и снимки. А однажды понял, что это уникальный контент, что такое больше еще никто не публиковал", — рассказал автор канала, бывший морской пехотинец.
Напомним, что в "самом чистом" озере Германии обнаружилась подводная деревня. Исследовать постройки на глубине 15 метров в баварском озере разрешается только по прохождении специального экологического курса. Администрация строго следит за чистотой водоема, чтобы сохранить благоприятные условия для роста водорослей и развития микроорганизмов.
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