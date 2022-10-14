Кадри занедбаного бункера в скелі, який збудував Муссоліні, здивували Інтернет (фото, відео)

Підземний бункер та тунельна система з'явилися на прикордонній з Італією території ще до початку Другої світової. Будівництво укріплення, що є частиною Альпійської стіни, особисто перевіряв італійський диктатор.

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Дослідник підземних бункерів показав кадри покинутої гірської фортеці часів Другої світової, що у гірській місцевості Хорватії. Відео опубліковано на YouTube-каналі Tattooed Traveler.

Величезний підземний бункер та тунельна система були побудовані на прикордонній з Італією території у міжвоєнний період, що тривав до 1939 року. Будівництво зміцнення особисто перевіряв фашистський диктатор Беніто Муссоліні. Бункер був частиною так званої Альпійської стіни, довжиною близько двох кілометрів біля північного кордону. Ця стіна проходила вздовж території Франції, Швейцарії, Австрії та колишньої Югославії.

Блогер, який зняв ролик, розповів, що провів у цій вежі близько двох годин. У неї лише один вхід, кілька просторих коридорів та приміщень. Під час відступу солдати вермахту підірвали та частково пошкодили цю споруду.

[ + – ] Відео про підземний бункер у горах Хорватії

Знімок, опублікований у соцмережі Reddit, набрав кілька сотень коментарів.

[ + – ] Фото підземного бункера

Один із користувачів написав про те, що гвинтові сходи виглядають лячно, він здивувався, як це взагалі вдалося збудувати. "Не думаю, що міг би вижити, якби довелося жити у такому місці", — написав користувач.

"Я почав вивчати подібні місця самостійно і робити короткі ролики та знімки. А одного разу зрозумів, що це унікальний контент, що таке ще ніхто не публікував", — розповів автор каналу, колишній морський піхотинець.

Нагадаємо, що в "найчистішому" озері Німеччини виявилося підводне село. Дослідити споруди на глибині 15 метрів у баварському озері дозволяється лише після проходження спеціального екологічного курсу. Адміністрація суворо стежить за чистотою водоймища, щоб зберегти сприятливі умови для зростання водоростей та розвитку мікроорганізмів.

Раніше Фокус повідомляв, що у підводному лісі помітили інопланетянина. Незвичайну істоту раніше зустрічали лише раз — за тисячі кілометрів від Маріанської западини.