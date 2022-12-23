Як древній римський символ став асоціюватися з Беніто Муссоліні

У часи Римської імперії люди несли прив'язані до сокири гілки в'язів або беріз, а потім підіймали їх, щоб віддати честь солдатам і сотникам. Пізніше ці символи використовували у 20 столітті на підтримку італійського диктатора.

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Ці пучки були відомі як фасції, і вони уособлювали військову міць, закон і порядок. Вони також були втіленням тілесних покарань. Люди слідували за консулами — обраними римськими чиновниками — по місту, і того, на кого консул вважав за потрібне напасти, били фасціями. Про цей символ влади розповідають Grunge.

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Первісне значення

[ + – ] Пучки гілок, прив"язані до сокири, були відомі як фасції, і вони уособлювали військову міць, закон і порядок Фото: Isidhe/Getty Images

Фасції, ймовірно, з’явився десь в центральній Італії, найімовірніше, в царстві Етрурії. Цей символ не просто проєктував владу, він використовувався для того, щоб показати величину сили, якою володіла Римська імперія.

Крім того, фасції могли бути представлені в різних манерах, залежно від подій, в яких вони брали участь. Наприклад, якщо сокира залишалася поза фасцією, це означало вибачення або прохання до народу. Іноді фасції вивішували, якщо в місті був траур.

Символ сили

[ + – ] Багато людей, які жили за межами імперії, також асоціювали фасції з ознакою імперіалізму, як єгиптяни, коли Юлій Цезар відвідав Олександрію, несучи фасцію Фото: EnricoAliberti ItalyPhoto/Shutterstock

Фасції були символом влади, коли римські чиновники виїжджали за кордон або навіть на зовнішні кордони своєї імперії. Іноді консули носили з собою фасції з двосторонніми сокирами, які символізували можливість карати римських солдатів. Багато людей, які жили за межами імперії, також асоціювали фасції з ознакою імперіалізму, як єгиптяни, коли Юлій Цезар відвідав Олександрію, несучи фасцію.

Якщо ви були консулом або іншим римським чиновником, який мав право мати фасції, то, напевно, було б краще, якби ви не дозволяли нікому розбити в'язку палиць і сокири. Одному римському консулу, Бібулу, зламали фасції, а потім вилили на нього людські відходи. Цікаво, що хоча фасції зазвичай давали чоловікам, були деякі жінки, яким було надано привілей володіти ними. Двома з цих жінок були Лівія, дружина Августа, і Агрипина, його правнучка.

Вікова історія Фасцій

[ + – ] Якщо придивитися уважніше, то можна помітити, що підлокітники самі по собі є фасціями Фото: BOOCYS/Shutterstock

Ще довго після падіння Римської імперії фасції стали пов'язані з ідеєю сильного правління. З часом він використовувався в американській та французькій культурі після їхніх революцій для переходу до республіки замість монархії, чим часто славився Рим. Якщо ви сьогодні поїдете до Вашингтона, округ Колумбія, ви можете побачити численні фасції у всій архітектурі. Одним з найпомітніших прикладів є Меморіал Лінкольна: Лінкольн сидить на схожому на трон стільці, поклавши руки на два підлокітники. Але якщо придивитися уважніше, то можна помітити, що підлокітники самі по собі є фасціями. Щоправда, в них відсутня сокира.

Біля основи сходів поруч з Меморіалом Лінкольна є ще один символ фасції. Він має 13 різних прутів всередині, всі вони пов'язані між собою шкіряним ремінцем. 13 прутів символізують 13 колоній, що вийшли зі складу Британської імперії, а їхнє поєднання означає, що всі вони об'єднані між собою.

Беніто Муссоліні

[ + – ] Муссоліні швидко прийшов до влади і вступив у союз з Адольфом Гітлером під час Другої світової війни Фото: Central Press/Getty Images

Через десятиліття після президентства Авраама Лінкольна в Італії значення фасцій змінилося. Беніто Муссоліні, син італійського соціаліста, який сам певний час був соціалістом, повільно прийняв жорстоку, супермілітаристську, націоналістичну й авторитарну ідеологію. Після того, як він підтримав участь Італії у Першій світовій війні, його вигнали з соціалістичної партії, і він почав їх зневажати. Попередником його фашистської партії були "Fasci Italiani di Combattimento", що означало "Італійські бойові загони".

Ці бойові загони часто нападали на соціалістів в Італії, і вони стали відомі як "чорносорочечники", яким часто платили еліта італійського суспільства. Зрештою, група перетворилася на Фашистську партію, яка прийняла фасції як свій головний символ. Муссоліні швидко прийшов до влади і вступив у союз з Адольфом Гітлером під час Другої світової війни.

Фашизм сьогодні

[ + – ] Багато з фашистських груп скоюють злочини на ґрунті ненависті проти меншин Фото: Kim Kelley-Wagner/Shutterstock

Після приходу до влади Муссоліні фашизм поширився по всій Європі, Сполучених Штатах і навіть у деяких частинах Близького Сходу та Південної Африки. Найвідомішою фашистською організацією була Націонал-соціалістична німецька робітнича партія, більш відома як Нацистська партія в Німеччині. Але різні фашистські організації також вкоренилися і в інших місцях: лише у Франції вони налічували від 700 000 до 1,2 мільйона членів.

У 21 столітті фашистський прапор все ще використовується як символ на підтримку фашизму, зокрема, в США багато фашистських організацій використовують цей символ на мітингах, протестах і навіть на листівках. На мітингу "Об'єднаймо правих" в Шарлотсвіллі, який закінчився загибеллю трьох людей, група неонацистів мала на щитах символ фашистів. Багато з цих фашистських груп скоюють злочини на ґрунті ненависті проти меншин. Хоча значення символу змінювалося протягом історії, він все ще резонує зі своїм первісним значенням: сила влади і насильство над тими, хто з нею не згоден.

Раніше Фокус розповідав про бункер, збудований за наказом Муссоліні. Зараз укриття не в найкращому стані.