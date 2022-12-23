Прячут эритроциты. Разгадан секрет стеклянных лягушек, который позволяет им становиться невидимыми

Исследователи полагают, что это открытие может оказаться полезным для медицины человека.

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Прозрачность активно используется водными существами, чтобы скрываться от хищников. Однако стеклянные лягушки являются одним из немногих наземных видов, которые развили этот навык и успешно им пользуются, пишет New Atlas.

Стеклянные лягушки получили свое название из-за своего особого навыка — днем они делают свое тело совершенно прозрачным, чтобы слиться с окружающей средой и избежать угрозы. Ночью они выглядят просто зелеными, но с рассветом делают свою кожу и ткань буквально прозрачными, оставляя видимыми лишь кости, глаза и внутренние органы — все это делает их почти незаметными в листьях.

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В новом исследовании группа ученых из Американского музея естественной истории и Университета Дьюка попытались разгадать главную тайну стеклянных лягушек. Для этого они использовали фотоакустическую визуализацию и изучили стеклянных лягушек в неволе. Отметим, что во время исследования ни одно земноводное не пострадало — ученые не использовали контрасты или что-ибо иное, что могло бы повредить лягушкам.

[ + – ] Две прозрачные стеклянные лягушки, если смотреть сквозь лист Фото: Jesse Delia

По сути метод фотоакустической визуализации включает в себя воздействие безвредного лазерного излучения на биологическую ткань — оно поглощается молекулами (эритроцитами) и преобразуется в звуковые волны. Ученые проанализировали эти волны и смогли определить расположение эритроцитов в организме лягушек.

В ходе исследования ученые обнаружили, что во время сна лягушки направляют около 90% своих эритроцитов из кровотока в печень — в результате их кожа и мышечная ткань становится в два, а то и три раза прозрачнее, чем до этого. Кроме того, печень стеклянных лягушек защищена отражающей наружной мембраной, которая также помогает уменьшить ее видимость.

Любопытно, что у большинства других позвоночных подобный трюк мог бы привести к образованию потенциально опасных для жизни тромбов в кровеносных сосудах. Однако с этими земноводными такого не происходит — увы, ученые пока не понимают, почему так происходит. Однако ответ на этот вопрос может послужить ключом к созданию лекарства для предотвращения образования тромбов у людей.

По словам руководителя исследования Джесси Делия, данное исследование является первопроходцем в изучении физиологии прозрачности позвоночных. Ученые надеются, что результаты послужат стимулом для других исследователей, а также позволят в будущем разработать лекарства для предотвращения развития тромбов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые проследили эволюцию лягушек в Чернобыльской зоне — земноводные почернели от радиации.