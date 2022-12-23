Ховають еритроцити. Розгадано секрет скляних жаб, який дозволяє їм ставати невидимими
Дослідники вважають, що це відкриття може бути корисним для медицини людини.
Прозорість активно використовується водними істотами, щоб ховатися від хижаків. Проте скляні жаби є одним із небагатьох наземних видів, які розвинули цю навичку й успішно нею користуються, пише New Atlas.
Скляні жаби отримали свою назву через свою особливу навичку — вдень вони роблять своє тіло абсолютно прозорим, щоб злитися з навколишнім середовищем і уникнути загрози. Вночі вони просто зелені, але на світанку роблять свою шкіру та тканину буквально прозорими, залишаючи видимими лише кістки, очі та внутрішні органи — все це робить їх майже непомітними в листі.
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У новому дослідженні група вчених із Американського музею природної історії та Університету Дюка спробували розгадати головну таємницю скляних жаб. Для цього вони використали фотоакустичну візуалізацію та вивчили скляних жаб у неволі. Зауважимо, що під час дослідження жодна земноводна не постраждала — вчені не використовували контрасти або щось інше, що могло б зашкодити жабам.
По суті метод фотоакустичної візуалізації включає вплив нешкідливого лазерного випромінювання на біологічну тканину — воно поглинається молекулами (еритроцитами) та перетворюється на звукові хвилі. Вчені проаналізували ці хвилі та змогли визначити розташування еритроцитів в організмі жаб.
У ході дослідження вчені виявили, що під час сну жаби спрямовують близько 90% своїх еритроцитів із кровотоку в печінку — в результаті їхня шкіра та м'язова тканина стає удвічі, а то й утричі прозорішими, ніж до цього. Крім того, печінка скляних жаб захищена зовнішньою відбивальною мембраною, яка також допомагає зменшити її видимість.
Цікаво, що в більшості інших хребетних подібний трюк міг би призвести до утворення потенційно небезпечних для життя тромбів у кровоносних судинах. Однак із цими земноводними такого не відбувається — на жаль, учені поки що не розуміють, чому так відбувається. Однак відповідь на це питання може стати ключем до створення ліків для запобігання утворенню тромбів у людей.
За словами керівника дослідження Джессі Делія, це дослідження є першопрохідником у вивченні фізіології прозорості хребетних. Учені сподіваються, що результати стануть стимулом для інших дослідників, а також дозволять у майбутньому розробити ліки для запобігання розвитку тромбів.
Раніше Фокус писав про те, що вчені простежили еволюцію жаб у Чорнобильській зоні — земноводні почорніли від радіації.