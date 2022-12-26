Паразит для поцелуев. Ученые рассказали, почему не очень-то романтично целоваться под омелой

Ученые продолжают цикл своих рождественских исследований — на этот раз разоблачению подверглась омела, под которой принято целоваться на Рождество.

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Рождественские праздники — одни из самых уютных и романтических дней в году. В этот период принято собираться родственниками за столом, наряжать елку, дарить друг другу подарки, а также целоваться под омелой. Однако ученые, увы, считают, что это не так уж и романтично, пишет Science Alert.

Дело в том, что омела по сути своей является полупаразитом, который атакуют живые деревья и высасывает из них жизнь. На праздники же омелу используют в качестве растения для поцелуев, однако ученые уверены, что за ее романтическим образом скрывается вовсе не романтический "характер".

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Форадендрон — род омелы, которая происходит от сандалового дерева и часто используется для рождественских украшений. Однако дословно название растения переводится с греческого как "вор дерева". Сегодня существуют тысячи различных видов омелы, которые растут в разных уголках мира.

Известно, что сандаловое дерево, от которого произошла омела, погружает свои корни в корни других деревьев для питания. Однако омела действует несколько иначе — они проникает в ветви деревьев и черпает свою энергию из сока дерева-хозяина и Солнца.

[ + – ] Шарики омелы, растущие на большом дереве Фото: Thomas Faull/Getty Images

Исследователи отмечают, что распространиться по всему миру омеле помогли ее липкие семена, спрятанные во вкусных ягодах. Птицы с удовольствием поглощают ягоды — до сотни штук в день, а затем переносят их по миру с пометом, на лапах и клюве или ягодицах. Когда фекалии с липкими семенами попадают на деревья, они цепляются за него, считая его своим новым деревом-хозяином.

По словам садовода из AgriLife Extension Эллисон Уоткинс, омела доставляет дереву немало стресса, делая их более уязвимыми перед насекомыми и болезнями. Само по себе растение вряд ли способно погубить здоровое дерево, однако оно вполне может привести к гибели его конечностей.

Известно, что омела получает воду и питательные вещества из ксилемы, переносящей воду и минералы от корней к листьям, однако она также способна питаться и флоэмой, которая преобразует питание из листьев дерева, тем самым защищая его от стресса.

Известно также, что омела может быть токсичной для людей и животных. Впрочем, по словам Уоткинс, небольшое ее количество на рождественских праздниках вряд ли должно вызывать беспокойство.

Важно отметить, что у омелы есть и хорошие качества:

ее цветы служат нектаром для медоносных пчел;

омела может делиться деревом-хозяином с другой омелой, нанося растению меньше вреда;

поврежденные омелой растения могут служить гнездами для птиц, летучих мышей, насекомых и даже ряда млекопитающих;

белки едят ягоды омелы;

олени и дикобразы питаются листьями омелы;

густая листва растения дает тень животным.

Кроме того, по словам специалиста по дикой природе Морина Франка, австралийская омела, например, является важной частью экосистемы регентов-медоедов, которые находятся под угрозой исчезновения и нуждаются в омеле в качестве еды и убежища.

Ранее Фокус писал о том, что шпицбергенские олени побороли изменения климата — помогла трава, похожая на эскимо.