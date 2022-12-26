Паразит для поцілунків. Учені розповіли, чому не дуже романтично цілуватися під омелою

Учені продовжують цикл своїх різдвяних досліджень — цього разу викриття зазнала омела, під якою прийнято цілуватися на Різдво.

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Різдвяні свята — одні з найзатишніших і найромантичніших днів на рік. У цей період прийнято збиратися з родичами за столом, одягати ялинку, дарувати подарунки одне одному, а також цілуватися під омелою. Проте вчені, на жаль, вважають, що це не так уже й романтично, пише Science Alert.

Справа в тому, що омела по суті є напівпаразитом, який атакує живі дерева та висмоктує з них життя. На свята ж омелу використовують як рослину для поцілунків, проте вчені впевнені, що за її романтичним образом ховається зовсім не романтичний "характер".

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Форадендрон — рід омели, яка походить від сандалового дерева та часто використовується для різдвяних прикрас. Однак дослівно назва рослини перекладається з грецької як "злодій дерева". Сьогодні існують тисячі різних видів омели, які ростуть у різних куточках світу.

Відомо, що сандалове дерево, від якого походить омела, пускає своє коріння в коріння інших дерев для живлення. Проте омела діє дещо інакше — вона проникає в гілки дерев і черпає свою енергію із соку дерева-господаря та Сонця.

[ + – ] Кулі омели, що ростуть на великому дереві Фото: Thomas Faull/Getty Images

Дослідники відзначають, що поширитися по всьому світу омелі допомогло її липке насіння, заховане у смачних ягодах. Птахи із задоволенням поглинають ягоди — до сотні штук на день, а потім переносять їх по світу з послідом, на лапах і дзьобі чи сідницях. Коли фекалії з липким насінням потрапляють на дерева, вони чіпляються за нього, вважаючи його своїм новим деревом-господарем.

За словами садівниці з AgriLife Extension Еллісон Воткінс, омела доставляє дереву чимало стресу, роблячи його уразливішим перед комахами та хворобами. Сама собою рослина навряд чи здатна занапастити здорове дерево, проте вона цілком може призвести до загибелі його кінцівок.

Відомо, що омела отримує воду та поживні речовини зі ксилеми, що переносить воду й мінерали від коріння до листя, проте вона також здатна живитися і флоемою, яка перетворює живлення з листя дерева, захищаючи його так від стресу.

Відомо також, що омела може бути токсичною для людей і тварин. Утім, за словами Воткінс, невелика її кількість на різдвяних святах навряд чи має викликати занепокоєння.

У омели є й хороші якості:

її квіти є нектаром для медоносних бджіл;

омела може ділитися деревом-господарем із іншою омелою, завдаючи рослині менше шкоди;

пошкоджені омелою рослини можуть бути гніздами для птахів, кажанів, комах і навіть низки ссавців;

білки їдять ягоди омели;

олені й дикобрази харчуються листям омели;

густе листя рослини дає тінь тваринам.

Крім того, за словами фахівця з дикої природи Моріна Франка, австралійська омела, наприклад, є важливою частиною екосистеми регентів-медоїдів, які перебувають під загрозою зникнення та потребують омели як їжі та притулку.

Раніше Фокус писав про те, що шпіцбергенські олені побороли зміни клімату — допомогла трава, схожа на ескімо.