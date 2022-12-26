Помічники Санти. Шпіцбергенські олені побороли зміни клімату — допомогла трава, схожа на ескімо

Дослідження показує, що мешканцям цього невеликого куточка далекого клімату вдалося пристосуватися до нових реалій.

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Останні десятиліття вчені постійно попереджають про різкі зміни клімату, які позначаться на житті в різних куточках планети. У міру того, як в Арктиці стає все тепліше, у вчених зростає занепокоєння з приводу гнітючого становища улюблених помічників Санти, пише The Guardian.

Проте вчені помітили одну цікаву особливість — у маленькому віддаленому куточку далекої півночі, архіпелазі Шпіцберген, Рудольф і його друзі не лише не страждають від змін клімату, а й навіть процвітають.

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Шпіцбергенські північні олені дрібніші і пухкіші в порівнянні зі своїми лапландськими побратимами, проте вони можуть похвалитися рогами. Представники цього виду населяють майже всі непокриті льодовиками райони архіпелагу Шпіцберген, який розташований за 800 кілометрів від Північного полюса.

Тут, як і в інших арктичних регіонах, останніми роками спостерігаються рясніші снігопади й частіші явища дощу на снігу, внаслідок чого сніговий покрив покривається крижаною кіркою і дуже ускладнює пошук їжі для північних оленів.

Вчені вже отримали повідомлення про масове голодування північних оленів у Росії, крім того скорочення популяцій спостерігається в Канаді та на Алясці. Однак у Шпіцбергені справи зовсім інакше — вчені виявили, що в останні роки популяції північних оленів не тільки не страждали від голоду, але навіть процвітали.

У ході дослідження докторантка Університету Оулу у Фінляндії Тамара Гілтунен разом із колегами звернулася до зразків крові, які вчені збирають у тутешніх оленів щороку наприкінці зими. Дослідники порівняли кількість ізотопів вуглецю й азоту в зразках крові, к результаті вони змогли зрозуміти, чим харчувалися олені в попередні кілька тижнів.

Дослідники виявили, що в період із 1995 по 2012 раціон північних оленів Шпіцбергена зазнав змін — тварини відмовилися від низькорослих мохів і віддали перевагу трав'янистим "злаковим" рослинам, схожим на ескімо.

За словами керівника дослідження Джеффрі Велкера, прямі стебла цих рослин дозволяють тваринам отримувати корм, навіть якщо через дощ на землі утворилася сантиметрова кірка льоду. Вчений також зазначив, що ця "злакова" трава по суті є еквівалентом паличок від ескімо, які є досить поживними, щоб тварини могли прогодуватися навіть у таких кліматичних умовах.

Крім того, вчені виявили, що вища температура ґрунту, більша кількість оленього посліду та сечі, що падають на землю, також сприяють зростанню злаків. Усе це загалом зумовило процвітання північних оленів на архіпелазі.

Учені зазначають, що це обнадійливі новини. Втім, говорити про те, що північні олені в інших куточках світу також перебувають у безпеці, ще рано. Дослідники припускають, що події в Шпіцбергені можуть ніяк не стосуватися інших регіонів Арктики.

Проте для шпіцбергенських оленів майбутнє має дуже світлий вигляд — якщо Санті будуть потрібні додаткові помічники, він знає, де їх слід шукати. Щоправда, через розмір оленів-шпіцбергенів, схоже, доведеться пошукати сани меншого розміру.

Раніше Фокус писав про те, що вчені пояснили, чому світиться ніс Рудольфа та як Грінч украв Різдво.