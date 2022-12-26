Помощники Санты. Шпицбергенские олени побороли изменения климата — помогла трава, похожая на эскимо

Исследование показывает, что обитателям этого маленького уголка далекого климата удалось приспособиться к новым реалиям.

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Последние десятилетия ученые то и дело предупреждают о резких изменениях климата, которые отразятся на жизни в разных уголках планеты. По мере того, как в Арктике становится все теплее, у ученых растет беспокойство по поводу удручающего положения любимых помощьников Санты, пишет The Guardian.

Однако ученые заметили одну любопытную особенность — в маленьком отдаленном уголке далекого севера, архипелаге Шпицбергене, Рудольф и его друзья не только не страдают от изменений климата, но даже процветают.

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Шпицбергенские северные олени более мелкие и пухлые в сравнении со своими лапландскими собратьями, однако они могут похвастаться внушительными рогами. Представители этого вида населяют почти все непокрытые ледниками районы архипелага Шпицберген, который располагается в 800 километрах от Северного полюса.

Здесь, как и в других арктических регионах, в последние годы наблюдаются более обильные снегопады и более частые явления дождя на снегу, в результате чего снежный покров покрывается ледяной коркой и весьма затрудняет поиск пищи для северных оленей.

Ученые уже получили сообщения о массовом голодании северных оленей в России, кроме того сокращения популяций наблюдается в Канаде и на Аляске. Однако в Шпицбергене дела обстоят совсем иначе — ученые обнаружили, что в последние годы популяции северных оленей не только не страдали от голода, но даже процветали.

В ходе исследования докторант Университета Оулу в Финляндии Тамара Хилтунен вместе с коллегами, обратились к ежегодным образцам крови, которые ученые собирают у здешних оленей ежегодно в конце зимы. Исследователи сравнили количество изотопов углерода и азота в образцах крови, в результате они смогли понять, чем питались олени в предыдущие несколько недель.

Исследователи обнаружили, что в период с 1995 по 2012 года рацион северных оленей Шпицбергена претерпел изменений — животные отказались от низкорослых мхов и отдали предпочтения травянистым "злаковым" растениям, похожим на эскимо.

По словам руководителя исследования Джеффри Велкера, прямые стебли этих растений позволяют животным получать корм, даже если из-за дождя на земле образовалась сантиметровая корка льда. Ученый также отметил, что данная "злаковая" трава по сути представляет собой эквивалент палочек от эскимо, которые являются достаточно питательными, чтобы животные могли прокормиться даже в таких климатических условиях.

Кроме того, ученые обнаружили, что более высокая температура почвы, большее количество оленьего помета и мочи, падающих на землю, также способствуют росту злаков. Все это в целом обусловило процветание северных оленей на архипелаге.

Ученые отмечают, что это является обнадеживающими новостями. Впрочем говорить о том, что северные олени в других уголках мира также находятся в безопасности еще рано. Исследователи предполагают, что события в Шпицбергене могут никак не относиться к другим регионам Арктики.

Тем не менее для шпицбергенских оленей будущее выглядит весьма светлым — если Санте потребуются дополнительные помощники, он знает, где их следует искать. Правда, из-за размера шпицбергенских оленей, похоже, придется поискать сани меньшего размера.

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