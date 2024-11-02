Самые большие медведи на Земле вторглись в город: почему они здесь и куда направляются (видео)

Исследователи отмечают, что самые большие медведи в мире начали свою миграцию — они голодали месяцами и теперь готовы охотиться.

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Ежегодно в небольшом канадском городке внезапно появляется вереница самых больших медведей в мире, так как полярные медведи начинают свою миграцию. Большое перемещение самых крупных медведей на Земле напрямую связано с возвращением морского льда, который необходим им для охоты. Однако, чтобы добраться до "города тюленей", животные вынуждены пройти через "мировую столицу белых медведей" — городок Черчилл в Канаде, пишет IFLScience.

Длительное пребывание этого вида на суше, безусловно, радует ученых, так как у них достаточно времени, чтобы изучить белых медведей и их способ жизни. По словам биолога и защитника природы Алисы Маккол из организации Polar Bears International (PBI), с конца октября по ноябрь она ежегодно отправляется на исследования, чтобы наблюдать за белыми медведями и их миграцией.

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Отметим, что белые медведи в этом регионе находятся на суше с тех пор, как сходят с морского льда летом. Все это время животные мало питаются и экономят энергию, так как в основном живут за счет своих запасов жира.

Изменение климата, вызванное деятельностью человека, привело к более длинному лету и увеличению использования земель медведями, чья естественная среда обитания в прошлом была значительно шире. Предыдущие исследования уже показали, что белые медведи демонстрируют замечательную пластичность в адаптации к изменениям окружающей среды, но предел есть всему. Увы, основная проблема заключается в том, что животные ограничены во времени, которое они могут провести на суше, прежде чем умрут от голода. Учитывая продолжающееся сокращение арктического морского льда, белые медведи, вероятно, будут проводить на суше все больше времени в будущем и это угрожает виду.

Когда погода начинает меняться, медведи почти выстраиваются в очередь, чтобы начать свою миграцию и вернуться на лед. По словам Маккол, животные начинают двигаться к побережью с приближением зимы — как только лед в Гудзоновом заливе замерзнет животные исчезнут из городка. Там они начнут охоту на свою главную добычу — тюленей. Белые медведи поедают тонны тюленьего жира и потребляют тысячи калорий, чтобы обеспечить себя "топливом" на следующий сезон.

Ежегодная миграция белых медведей через городок Черчилл привела к тому, что местные жители используют сирены и гудки для сокращения взаимодействия с животными. Кроме того, исследователи создали радар раннего обнаружения "Bear-dar", предназначенный для оповещения сообществ и отдаленных лагерей о приближении медведя.

В то же время для ученых время миграции белых медведей — лучший момент, чтобы узнать больше о поведении животных. Пока морской лед не вернется, исследователи будут вести прямую трансляцию животных, где за их передвижениями может наблюдать любой желающий.

Ранее Фокус писал о том, что Арктика превратилась в чистилище для медведей: их ноги покрыты язвам и рваными ранами.