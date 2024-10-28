Арктика превратилась в чистилище для медведей: их ноги покрыты язвам и рваными ранами (фото)

Исследователи, наблюдающие за животными в Арктике, обнаружили, что белые медведи страдают от болезненных язв на ногах и выпадения шерсти.

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Белые медведи — животные, которым чрезвычайно не повезло. Из-за изменения климата они уже столкнулись с более длинным арктическим летом и общей потерей морского льда, что существенно ограничивает им доступ к добыче и ставит их в затруднительное положение. Увы, это не самое страшное, что происходит с животными в Арктике, пишет Daily Mail.

Исследователи, которые 10 лет наблюдают за животными в Арктике засняли страдания белых медведей: их кожа покрыта рваными ранами и язвами, а на телах видны пятна, где выпала шерсть. В общей сложности такие болезненные ранения были обнаружены у более чем четырех десятков животных.

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Исследователи считают, что причиной таких травм у белых медведей стало изменение климата. По мнению, экспертов более высокие температуры заставляют снег таять, превращая его в снежную кашу, которая повторно замерзает, но уже под острыми углами. В результате острый лед терзает лапы животных, оставляя на них раны. Ученые считают, что белые медведи попросту привыкли перемещаться по относительно мягкому телу, а потому получают все больше травм.

Белые медведи страдают из-за изменения климата Фото: University of Washington

По словам профессора Кристин Лайдре из Полярного научного центра Вашингтонского университета, новое исследование стало первым в истории, когда ученые задокументировали травмы у белых медведей. Однако команда не может "следить за судьбами отдельных животных", а потому ученые считают, что травмы могут снизить способность животных путешествовать и охотиться, что в конце концов навредит всей популяции.

В период с 2012 по 2022 год профессор Лайдре и соавтор Стивен Аткинсон, ветеринар по дикой природе, изучали две популяции белых медведей в Восточной Гренландии и бассейне Кейн, расположенном между Канадой и Гренландией. Исследователи обнаружили, что у популяции бассейна Кейн у 31 из 61 белого медведя были обнаружены следы травм, вызванных льдом. Во второй популяции в Восточной Гренландии у 15 из 124 белых медведей были похожие травмы.

На лапах белых медведей видны язвы и глубокие порезы Фото: Ecology

Ученые также заметили, что у двух гренландских медведей к подушечкам лап прилипли большие глыбы и шары льда диаметром до 30 сантиметров, что затруднило перемещение животного и привело к глубоким порезам. Чтобы облегчить животных, ученые приспали их и удалили ледовые глыбы, увы, два наиболее пострадавших медведя едва могли передвигаться.

Исследователи предполагают, что более теплые периоды, вызванные антропогенным изменением климата, заставляют поверхностный снег таять, а затем снова замерзать, образуя твердую корку. Тяжелые белые медведи проламывают эту ледяную корку, прорезая лапы об острые края.

На лапах белых медведей видны язвы и глубокие порезы Фото: Ecology

Изменение климата также приносит в Арктику больше осадков, в результате чего образуется больше влажного и скользкого снега, который прилипает к лапам, а затем замерзает и врезается в ступни животных.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что изменение климата ведет к исчезновению белых медведей и появлению гибрида.