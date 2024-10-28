Арктика перетворилася на чистилище для ведмедів: їхні ноги вкриті виразками й рваними ранами (фото)

Дослідники, які спостерігають за тваринами в Арктиці, виявили, що білі ведмеді страждають від хворобливих виразок на ногах і випадання шерсті.

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Білі ведмеді — тварини, яким надзвичайно не пощастило. Через зміну клімату вони вже зіткнулися з довшим арктичним літом і загальною втратою морського льоду, що істотно обмежує їм доступ до здобичі та ставить їх у скрутне становище. На жаль, це не найстрашніше, що відбувається з тваринами в Арктиці, пише Daily Mail.

Дослідники, які 10 років спостерігають за тваринами в Арктиці, зняли страждання білих ведмедів: їхня шкіра покрита рваними ранами й виразками, а на тілах видно плями, де випала шерсть. Загалом такі хворобливі поранення були виявлені у більш ніж чотирьох десятків тварин.

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Дослідники вважають, що причиною таких травм у білих ведмедів стала зміна клімату. На думку експертів, вищі температури змушують сніг танути, перетворюючи його на снігову кашу, яка повторно замерзає, але вже під гострими кутами. У результаті гострий лід мучить лапи тварин, залишаючи на них рани. Вчені вважають, що білі ведмеді просто звикли переміщатися відносно м'яким тілом, а тому отримують дедалі більше травм.

Білі ведмеді страждають через зміну клімату Фото: University of Washington

За словами професорки Крістін Лайдре з Полярного наукового центру Вашингтонського університету, нове дослідження стало першим в історії, коли вчені задокументували травми у білих ведмедів. Однак команда не може "стежити за долями окремих тварин", а тому вчені вважають, що травми можуть знизити здатність тварин мандрувати й полювати, що врешті-решт зашкодить усій популяції.

У період з 2012 по 2022 рік професорка Лайдре і співавтор Стівен Аткінсон, ветеринар з дикої природи, вивчали дві популяції білих ведмедів у Східній Гренландії та басейні Кейн, розташованому між Канадою і Гренландією. Дослідники виявили, що у популяції басейну Кейн у 31 з 61 білого ведмедя було виявлено сліди травм, спричинених льодом. У другій популяції в Східній Гренландії у 15 зі 124 білих ведмедів були схожі травми.

На лапах білих ведмедів видно виразки і глибокі порізи Фото: Ecology

Вчені також помітили, що у двох гренландських ведмедів до подушечок лап прилипли великі брили й кулі льоду діаметром до 30 сантиметрів, що ускладнило переміщення тварини та призвело до глибоких порізів. Щоб полегшити тварин, вчені приспали їх і видалили льодові брили, на жаль, два ведмеді, які найбільше постраждали, ледь могли пересуватися.

Дослідники припускають, що тепліші періоди, спричинені антропогенною зміною клімату, змушують поверхневий сніг танути, а потім знову замерзати, утворюючи тверду кірку. Важкі білі ведмеді проламують цю крижану кірку, прорізаючи лапи об гострі краї.

На лапах білих ведмедів видно виразки і глибокі порізи Фото: Ecology

Зміна клімату також приносить в Арктику більше опадів, унаслідок чого утворюється більше вологого і слизького снігу, який прилипає до лап, а потім замерзає і врізається в ступні тварин.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що зміна клімату веде до зникнення білих ведмедів і появи гібрида.