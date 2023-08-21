Секреты отпечатков лап: ученые смогли идентифицировать ДНК белых медведей по их следам

На фоне мрачных прогнозов относительно возможного исчезновения всех белых медведей (Ursus maritimus) до конца века, перед учеными возникает острая необходимость эффективных средств отслеживания популяций белых медведей и поиски удачных природоохранных мероприятий.

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Огромные вызовы, которые ставят перед исследователями белые медведи, обусловленные их проживанием в условиях экстремальных арктических погодных условий и большими территориальными владениями, охватывающими одни из самых отдаленных уголков планеты, пишет New Atlas.

Задача мониторинга этих существ требует транквилизации и прикрепления устройств слежения, что связано с опасностью, значительными затратами и инвазивными вмешательствами. В некоторых случаях исследователи даже пытались следить за медведями из космоса.

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Совершив революционный скачок в изучении белого медведя, группа ученых из Университета штата Айдахо (UI) расширила границы экологической ДНК. Они достигли этого, изъяв генетический материал, случайно оставленный в отпечатках лап медведей. Эта новая методика не только легко определяет вид (учитывая характерные следы белых медведей), но и позволяет распознать пол животного и, если оно знакомо исследователям, его идентифицировать.

Дженнифер Адамс, исследовательница из UI, подтвердила уникальность этого метода, заявив: "Насколько нам известно, это первый случай, когда белые медведи, или любые другие виды, индивидуально идентифицированы и определены по полу с помощью экологической ДНК, собранной из снега".

Когда белый медведь пересекает заснеженные просторы, он оставляет за собой мелкие фрагменты кожи, которые переносятся с лапы на землю. Научная команда аккуратно счистила тонкий слой снега с этих отпечатков. Впоследствии эти образцы отправились в путешествие из Аляски в Москово, штат Айдахо, где в лабораторных условиях специалисты провели ПЦР-тесты для получения генетических данных.

В отличие от традиционного применения митохондриальной ДНК (mt-DNA) для идентификации видов в природоохранных мероприятиях, это исследование направлено на изучение ядерной ДНК (n-DNA). Этот передовой генетический материал не только подтверждает классификацию видов, но и раскрывает всесторонние данные, такие как генетический план существа и его пол. Последний аспект приобретает особое значение, позволяя исследователям формулировать прогнозы относительно размножения и возможного восстановления численности популяции.

Впрочем, необходимо признать скромный масштаб этого исследования, охватывающего лишь 15 образцов снега Фото: Jennifer Adams

Впрочем, необходимо признать скромный масштаб этого исследования, охватывающего лишь 15 образцов снега. Среди них 11 образцов дали положительные результаты ДНК разного качества, тогда как два образца не дали результатов.

Всемирный фонд природы (WWF) оценивает тревожное ежегодное сокращение ледового покрова Арктики на 13% за последние три десятилетия. К сожалению, перспектив улучшения ситуации пока нет. Из-за специализированных пищевых и энергетических потребностей белого медведя любой переход к другой среде обитания крайне маловероятен, учитывая неизбежную угрозу голода.

Несмотря на эти вызовы, метод отслеживания по отпечаткам лап является многообещающим для ученых. Этот эффективный и достаточно безопасный подход обещает предоставить исследователям бесценную информацию об их поведении, динамике популяции и общей экологии, не нарушая при этом их естественные ритмы.

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