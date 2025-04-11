Мороз может привести к потерям урожая популярного фрукта: какие области пострадают больше всего

Апрельские заморозки в Украине могут существенно навредить урожаю плодовых деревьев по всей территории страны, вызвав значительные потери. Наибольшее влияние неблагоприятные погодные условия могут нанести в Киевской, Харьковской и Закарпатской областях.

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Об этом пишет УНН со ссылкой на председателя общественного союза "Укрсадвинпром" Владимира Печко.

Он рассказал, что до значительного понижения температуры состоялось цветение абрикосов и некоторых ягодных культур. Это может привести к значительным потерям из-за заморозков.

"Мы видим, что это по всей Украине сохраняется тенденция. И в Киевской, и в Харьковской, и Закарпатской", — добавил эксперт.

По словам Владимира Печко, есть закономерность, что в апреле и даже в мае в 10-х числах есть высокая вероятность заморозков по Украине.

Из-за резкого снижения температуры есть вероятность, что в этом году урожая ранних абрикосов не будет. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на эколога и геоботаника Якова Дидуха.

Положительным моментом стали ранневесенние дожди. Они значительно увлажнили почву, что крайне важно для сохранения плодородия земли и формирования урожая летом.

Специалист добавил, что любые погодные колебания — это всегда риск для агросектора. Но аграрии уже научились адаптироваться к климатическим изменениям: высаживают разные сорта, чтобы в случае потери одного, другие могли дать урожай.

Напомним, что погода в Украине в начале апреля ухудшилась В частности, недавно выпал снег в апреле в Волынской области. Впоследствии стало известно о снегопадах и в Одесской области, где осадками накрыло деревья и цветы. В общем снегопады были также в Карпатах, на Львовщине, в Тернопольской, Черниговской и Киевской областях.

Добавим, что по прогнозам синоптика Натальи Диденко, потепление в Украину начнет возвращаться только с Вербного воскресенья. Этот праздник отмечается 13 апреля.