Мороз може призвести до втрат врожаю популярного фрукта: які області постраждають найбільше

Квітневі заморозки в Україні можуть суттєво зашкодити врожаю плодових дерев по всій території країни, спричинивши значні втрати. Найбільшого впливу несприятливі погодні умови можуть завдати у Київській, Харківській та Закарпатській областях.

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Про це пише УНН з посиланням на голову громадської спілки "Укрсадвинпром" Володимира Печка.

Він розповів, що до значного пониження температури відбулось цвітіння абрикосів та деяких ягідних культур. Це може призвести до значних втрат через заморозки.

"Ми бачимо, що це по всій Україні зберігається тенденція. І в Київській, і в Харківській, і Закарпатській", — додав експерт.

За словами Володимира Печка, є закономірність, що у квітні й навіть у травні в 10-х числах є висока ймовірність заморозків по Україні.

Через різке зниження температури є ймовірність, що цього року врожаю ранніх абрикосів не буде. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на еколога та геоботаніка Якова Дідуха.

Позитивним моментом стали ранньовесняні дощі. Вони значно зволожили ґрунт, що вкрай важливо для збереження родючості землі та формування врожаю влітку.

Фахівець додав, що будь-які погодні коливання — це завжди ризик для агросектору. Та аграрії вже навчилися адаптуватися до кліматичних змін: висаджують різні сорти, щоб у разі втрати одного, інші могли дати врожай.

Нагадаємо, що погода в Україні на початку квітня погіршилась Зокрема, нещодавно випав сніг у квітні у Волинській області. Згодом стало відомо про снігопади і на Одещині, де опадами накрило дерева та квіти. Загалом снігопади були також в Карпатах, на Львівщині, в Тернопільській, Чернігівській та Київській областях.

Додамо, що за прогнозами синоптикині Наталії Діденко, потепління в Україну почне повертатися лише з Вербної неділі. Це свято відзначається 13 квітня.