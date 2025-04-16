На фоне кризиса авиации: в России анонсировали возрождение эпохи дирижаблей

В России планируют возродить эпоху дирижаблей на фоне кризиса гражданской авиации, вызванного войной и западными санкциями. Правительство РФ приняло программу по разработке и использованию дирижаблей для перевозки грузов в труднодоступные районы Арктики.

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Об этом пишет издание The Moscow Times 16 марта.

Возвращение эпохи дирижаблей в РФ анонсировал в интервью российскому пропагандистскому изданию "Аргументы и факты" президент Международной ассоциации "Союз авиационного двигателестроения" Виктор Чуйко

"В начале прошлого века они поднимались с помощью водорода, а он взрывоопасен. Случались катастрофы. Дирижабли нового времени наполняются гелием. Он безопасен. А грузоподъемность может достигать 200 тонн. Да, скорость небольшая, в пределах 100 км/ч, но груза можно перевезти очень много", — рассказал он.

Правительство России в конце 2023 года приняло изменения в документ, посвященный плану реализации Основ госполитики РФ в Арктике до 2035 года. Согласно этим изменениям "Ростех", Минтранс РФ и Росавиация должны подготовить свои предложения по созданию дирижаблей, которые смогут перевозить от 30 до 200 тонн грузов в труднодоступные районы Арктической зоны.

Российский дирижабль Au-30 "Аргус" Фото: only-avia.ru

Журналисты отмечают, что идеи по транспортным дирижаблям в РФ выдвигались еще в 2016 году. Тогда в рамках транспортно-логистического проекта "Единая Евразия" предлагалось разработать дирижабли АТЛАНТЫ (аэростатические транспортные летательные аппараты нового типа) для обеспечения грузопотока между Северным морским путем и Транссибирской магистралью. Они должны были поднимать грузы до 16 тонн и летать на расстояние от 2 до 5 тысяч км, а стоил бы один такой аэростат около 30 млн долларов.

В мае 2017 года глава научно-производственного объединения "Росаэросистемы-Авгуръ" Геннадий Верба заявил о разработке двух типов дирижаблей: "Атлант-30" с грузоподъемностью 15 тонн и дальностью полета 2 тысячи км и "Атлант-100" с грузоподъемностью 60 тонн, сообщают авторы материала.

Кроме того, в июле 2024 года стало о планах россиян использовать дирижабли против дронов ВСУ. Гендиректор АО "Первый дирижабль" Полина Албек сообщала, что компания создала систему защиты от беспилотников "Барьер", которая состоит из сети аэростатов и работает на высоте до 300 метров.

Напомним, военный аналитик Юлиан Рёпке 16 апреля рассказал, какая российская техника появится на параде 9 мая в Москве.

Также 16 апреля издание Вloomberg со ссылкой на собственные источники в Москве сообщало, что Кремль хочет купить американские самолеты Boeing после потенциального достижения перемирия в Украине.