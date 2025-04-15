РФ має намір розмістити бойову авіацію біля берегів Австралії: Джакарта спростовує

Москва подала в Джакарту офіційний запит на розміщення кількох літаків дальньої авіації на об'єкті в Тихоокеанському регіоні, розташованому менш ніж за 1500 км на північ від узбережжя Австралії. Йдеться про авіабазу "Манухуа" біля міста Біак-Нумфор у Папуа — найсхіднішій провінції Індонезії.

Related video

Про це йдеться в повідомленні новинного сайту з оборони та безпеки Janes від 14 квітня.

Автори публікації пишуть, що раніше ПКС РФ уже подавали запити на посадку літаків Іл-76 і Ту-95 на цій базі, частину з яких було задоволено. Однак тепер Москва має намір отримати авіабазу у своє постійне розпорядження.

Рішення подати запит, за даними видання, ухвалили після зустрічі секретаря Ради безпеки РФ Сергія Шойгу і міністра оборони Індонезії Сджафрі Сджамсоеддіна в лютому 2025 року.

Зазначимо, що авіабаза "Манухуа" наразі використовується ВПС Індонезії — на ній розміщено 27-ту ескадрилью з розвідувальними літаками CN235, а також новосформоване 9-те авіакрило.

Злітно-посадкова смуга на базі поєднана з цивільним аеропортом імені Франса Кайсієпо, що робить її потенційно придатною для багатоцільового використання, зокрема для стратегічної авіації.

Місце розміщення авіабази "Манухуа" в Індонезії Фото: Clash report

Австралія стурбована. Індонезія спростовує факт запиту

Австралійський уряд відреагував на повідомлення про російський інтерес до авіабази, терміново провівши консультації з Індонезією. Міністр оборони Австралії та заступник прем'єр-міністра Річард Марлес заявив, що індонезійський міністр оборони прямо спростував наявність домовленостей із Росією.

"Він сказав мені гранично ясно, що повідомлення про перспективи польотів російських літаків із території Індонезії просто не відповідають дійсності", — повідомив Марлес.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе, зі свого боку, зазначив, що його країна рішуче виступає проти посилення російського впливу в регіоні. А глава МЗС Австралії Пенні Вонг додала, що Канберра продовжує перевірку інформації та звернулася до Москви по роз'яснення.

Усередині самої Індонезії запит Москви також викликає сумніви. Генерал-майор у відставці і депутат парламенту ТБ Хасануддін підкреслив, що розміщення іноземних військових баз порушує законодавство країни.

"Наша Конституція і різні закони прямо забороняють існування іноземних військових баз. Створення іноземних військових баз лише втягне Індонезію в геополітичні ігри, які є контрпродуктивними для миру в усьому світі", — наголосив військовий.

Важливо

Бомбили Хіросіму і Нагасакі: США відновлюють авіабазу на острові Тініан, — знімки

У коментарі до цієї новини аналітики Defense Express написали, що запит РФ на розміщення дальньої авіації може бути продиктований підготовкою Москви до участі у "великій війні" в Тихоокеанському регіоні на боці Китаю, оскільки авіабаза "Манухуа" буквально "нависає" над Австралією.

Таким чином, якщо запит росіян буде задоволено, це створить прецедент для стратегічного проникнення РФ у регіон, який є зоною контролю військово-політичного блоку AUKUS.

Раніше повідомлялося, що Росія зосередила 45 одиниць військових літаків на авіабазі "Оленья", розташованій на Кольському півострові поблизу кордонів НАТО, що є найбільшим розгортанням на цій базі з початку конфлікту в Україні.