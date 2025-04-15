РФ намерена разместить боевую авиацию у берегов Австралии: Джакарта опровергает

Москва подала в Джакарту официальный запрос на размещение нескольких самолетов дальней авиации на объекте в Тихоокеанском регионе, расположенном менее чем в 1500 км к северу от побережья Австралии. Речь идет об авиабазе "Манухуа" у города Биак-Нумфор в Папуа — самой восточной провинции Индонезии.

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Об этом говорится в сообщении новостного сайта по обороне и безопасности Janes от 14 апреля.

Авторы публикации пишут, что ранее ВКС РФ уже подавали запросы на посадку самолетов Ил-76 и Ту-95 на этой базе, часть из которых была удовлетворена. Однако теперь Москва намерена получить авиабазу в свое постоянное распоряжение.

Решение подать запрос, по данным издания, было принято после встречи секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и министра обороны Индонезии Сджафри Сджамсоеддина в феврале 2025 года.

Отметим, что авиабаза "Манухуа" в настоящее время используется ВВС Индонезии — на ней размещена 27-я эскадрилья с разведывательными самолетами CN235, а также новосформированное 9-е авиакрыло.

Взлетно-посадочная полоса на базе совмещена с гражданским аэропортом имени Франса Кайсиепо, что делает ее потенциально пригодной для многоцелевого использования, в том числе для стратегической авиации.

Место размещения авиабазы ​​"Манухуа" в Индонезии Фото: Clash report

Австралия обеспокоена. Индонезия опровергает факт запроса

Австралийское правительство отреагировало на сообщения о российском интересе к авиабазе, срочно проведя консультации с Индонезией. Министр обороны Австралии и заместитель премьер-министра Ричард Марлес заявил, что индонезийский министр обороны прямо опроверг наличие договоренностей с Россией.

"Он сказал мне предельно ясно, что сообщения о перспективах полетов российских самолетов с территории Индонезии просто не соответствуют действительности", — сообщил Марлес.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, в свою очередь, отметил, что его страна решительно выступает против усиления российского влияния в регионе. А глава МИД Австралии Пенни Вонг добавила, что Канберра продолжает проверку информации и обратилась к Москве за разъяснением.

Внутри самой Индонезии запрос Москвы также вызывает сомнения. Генерал-майор в отставке и депутат парламента TБ Хасануддин подчеркнул, что размещение иностранных военных баз нарушает законодательство страны.

"Наша Конституция и различные законы прямо запрещают существование иностранных военных баз. Создание иностранных военных баз лишь втянет Индонезию в геополитические игры, которые контрпродуктивны для мира во всем мире", — подчеркнул военный.

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В комментарии к этой новости аналитики Defense Express написали, что что запрос РФ на размещение дальней авиации может быть продиктован подготовкой Москвы к участию в "великой войне" в Тихоокеанском регионе на стороне Китая, поскольку авиабаза "Манухуа" буквально "нависает" над Австралией.

Таким образом, если запрос россиян будет удовлетворен, это создаст прецедент для стратегического проникновения РФ в регион, который является зоной контроля военно-политического блока AUKUS.

Ранее сообщалось, что Россия сосредоточила 45 единиц военных самолетов на авиабазе "Оленья", расположенной на Кольском полуострове вблизи границ НАТО, что является самым крупным развертыванием на этой базе с начала конфликта в Украине.