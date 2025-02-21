Бомбили Хиросиму и Нагасаки: США воостанавливают авиабазу на острове Тиниан, — снимки

Авиабаза "Норт-Филд" печально известна тем, что во время Второй мировой американцы ее задействовали для нанесения ядерного удара по Японии.

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США выделили около 80 млн долларов на восстановление заброшенного аэродрома Тиниан Северный (ранее Норт-Филд) и модернизацию действующего аэродрома Тиниан Международный (Вест-Филд), которая не использовалась со времен Второй мировой войны. Об этом 20 февраля сообщило издание The War Zone.

Официальное подтверждение планов поступило от командующего Тихоокеанскими ВВС США генерала Кеннета Уилсбаха. Он отметил, что модернизация аэродрома в рамках инициативы Agile Combat Employment обусловлено повышением боевой устойчивости американских сил на случай обострения конфликта с Китаем.

"Вы создаете проблемы с прицеливанием, и хотя, возможно, несколько его ударов достигнут целей, преобладание ваших сил все равно будет создавать эффект", — пояснил генерал.

Согласно спутниковым снимкам Planet Labs, сделанных в период с 3 декабря 2023 по 29 января 2025 года, на взлетно-посадочных полосах ведутся работы по расчистке территории.

Аэродром "Норт-Филд" Фото: Planet Labs Inc. Аэродром "Норт-Филд" Фото: Planet Labs Inc.

Фото: Planet Labs Inc. Фото: Planet Labs Inc.

Историческое значение авиабазы на острове Тиниан

Аэродром Тиниан Северный использовался ВВС США во Второй мировой войне, в том числе 509-й смешанной авиационной группой, в распоряжении которой находились стратегические бомбардировщики B-29 Superfortress. В августе 1945 года именно отсюда вылетели самолеты, сбросившие атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки.

К моменту окончания Второй мировой войны "Норт-Филд" был крупнейшим аэродромом в мире. Однако масштабное сокращение, последовавшее за окончанием войны, привело к тому, что тогдашние ВВС США полностью отказались от объекта в 1947 году, и он в основном простаивал в течение следующих пяти десятилетий.

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После войны США сосредоточили внимание на базе на Гуаме, а Тиниан оказался заброшен. Однако в 2003 году одна из взлетно-посадочных полос использовалась для учений, а в 2023 году еще одна полоса принимала самолеты C-130 морской пехоты.

По словам генерала Уилсбаха, несмотря на заросшую территорию, четыре полосы аэродрома находятся в удовлетворительном состоянии. При этом работы по расчистке местности уже начаты и продлятся несколько месяцев.

Между тем обозреватели отмечают, что в случае восстановления "Норт-Филд" авиабаза станет с одной стороны самой крупной в регионе, а с другой — самой незащищенной.

Напомним, по данным польского издания Defence24, ВКС РФ начали укреплять свои аэродромы, расположенные в относительной близости с Украиной. Спутниковые снимки подтверждают появление новых позиций ПВО, а также ангаров-укрытий для авиации