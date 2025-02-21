Бомбили Хіросіму і Нагасакі: США відновлюють авіабазу на острові Тініан, — знімки

Авіабаза "Норт-Філд" сумно відома тим, що під час Другої світової американці її залучили для завдавання ядерного удару по Японії.

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США виділили близько 80 млн доларів на відновлення занедбаного аеродрому Тініан Північний (раніше Норт-Філд) і модернізацію чинного аеродрому Тініан Міжнародний (Вест-Філд), який не використовувався з часів Другої світової війни. Про це 20 лютого повідомило видання The War Zone.

Офіційне підтвердження планів надійшло від командувача Тихоокеанських ВПС США генерала Кеннета Вілсбаха. Він зазначив, що модернізація аеродрому в рамках ініціативи Agile Combat Employment зумовлена підвищенням бойової стійкості американських сил на випадок загострення конфлікту з Китаєм.

"Ви створюєте проблеми з прицілюванням, і хоча, можливо, кілька його ударів досягнуть цілей, переважання ваших сил все одно створюватиме ефект", — пояснив генерал.

Згідно із супутниковими знімками Planet Labs, зробленими в період із 3 грудня 2023 року до 29 січня 2025 року, на злітно-посадкових смугах тривають роботи з розчищення території.

Аеродром "Норт-Філд" Фото: Planet Labs Inc. Аеродром "Норт-Філд" Фото: Planet Labs Inc.

Фото: Planet Labs Inc. Фото: Planet Labs Inc.

Історичне значення авіабази на острові Тініан

Аеродром Тініан Північний використовували ВПС США у Другій світовій війні, зокрема 509-ю змішаною авіаційною групою, у розпорядженні якої перебували стратегічні бомбардувальники B-29 Superfortress. У серпні 1945 року саме звідси вилетіли літаки, які скинули атомні бомби на Хіросіму і Нагасакі.

До моменту закінчення Другої світової війни "Норт-Філд" був найбільшим аеродромом у світі. Однак масштабне скорочення, яке відбулося після закінчення війни, призвело до того, що тодішні ВПС США повністю відмовилися від об'єкта 1947 року, і він здебільшого простоював протягом наступних п'яти десятиліть.

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Після війни США зосередили увагу на базі на Гуамі, а Тініан виявився покинутим. Однак 2003 року одну зі злітно-посадкових смуг використовували для навчань, а 2023 року ще одна смуга приймала літаки C-130 морської піхоти.

За словами генерала Вілсбаха, попри зарослу територію, чотири смуги аеродрому перебувають у задовільному стані. При цьому роботи з розчищення місцевості вже розпочато і триватимуть кілька місяців.

Тим часом оглядачі зазначають, що в разі відновлення "Норт-Філд" авіабаза стане з одного боку найбільшою в регіоні, а з іншого — найбільш незахищеною.

Нагадаємо, за даними польського видання Defence24, ПКС РФ почали зміцнювати свої аеродроми, розташовані у відносній близькості з Україною. Супутникові знімки підтверджують появу нових позицій ППО, а також ангарів-укриттів для авіації