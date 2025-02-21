Боротьба з корозією. "Пташині ванни" на Гуамі для бомбардувальників B-1B Lancer

Розпилювач прісної води, що знаходиться на Гуамі, необхідний для видалення корозійних речовин, зокрема солі, що накопичилася через близькість до морської води. Річ у тім, що солона вода становить загрозу не меншу, ніж сучасна зенітна зброя.

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Минулого місяця завершилося перебазування парку літаків Rockwell B-1B Lancer ВПС США з авіабази Еллсуорт (штат Південна Дакота). Більшість цих птахів не встигли полетіти на зиму на південь; натомість упродовж 2025 року вони діятимуть із бази ВПС Гранд-Форкс, Північна Дакота. Тим часом в Еллсворті триває модернізація інфраструктури (включно з будівництвом нової злітно-посадкової смуги) для розміщення Northrop Grumman B-21 Raider, який перебуватиме на базі найближчими роками.

Фокус переклав статтю американського журналіста Пітера Сучіу про унікальну процедуру обслуговування бомбардувальників B-1B Lancer.

Навіть якби цей сезон не був холоднішим за середній для регіону, "Лансери" з бази ВПС Гранд-Форкс, найімовірніше, проходили б процедури антиобледеніння, перш ніж піднятися в небо. Через розміри кожного такого бомбардувальника це займає від 15 до 30 хвилин. Однак кілька бомбардувальників, які вирушили на авіабазу Андерсен на Гуамі, цієї зими проходили зовсім іншу процедуру.

Пташина ванна для бомбардувальників

Деяку кількість B-1B Lancer з 34-ї експедиційної бомбардувальної ескадрильї ВПС Еллсворт було перекинуто на Гуам для участі в операції Bomber Task Force 25-1 минулого місяця. Під час перебування на західній частині Тихого океану літаки отримали можливість обполоснутися прісною водою після тренувального польоту.

Бомбардувальник B-1B Lancer ВПС США Фото: Gagadget

"Усі літаки, що перебувають у радіусі 2 км від солоної води, мають омиватися прісною водою не рідше ніж один раз на 15 днів, якщо тільки їх не вимито заздалегідь відповідно до технічних інструкцій ВПС", — ідеться в нещодавньому пресрелізі 28-го бомбардувального крила.

Обмивання величезного бомбардувальника — це серйозний захід, тому на базі ВПС Андерсен обладнана "Гуамська установка-розпилювач прісної води", в народі відома як "пташина ванна". Побудована на лінії експлуатації бази в травні 2013 року, вона складається з восьми вбудованих у лінію експлуатації водометів, які розпилюють прісну воду з боків літака, поки розпилювачі промивають його днище. Додаткові розпилювачі, розташовані з боків лінії експлуатації, повернуті під кутом, щоб верхня частина бойового птаха теж могла скупатися в прісній воді.

Розпилювана прісна вода необхідна для видалення корозійних речовин, включно з сіллю, і допомагає захистити фарбу та поверхні літака. Пташина ванна використовувалася для очищення літаків B-1B Lancer, Boeing B-52H Stratofortresses і навіть Lockheed Martin F-22 Raptor, які регулярно ротуються на базі.

"Розгортання оперативної групи бомбардувальників вимагає великих зусиль, — додав підполковник Крістофер Варньє, командир 34-ї ескадрильї Bomber Generation. — З огляду на високий темп технічного обслуговування і неминучі проблеми, що виникають під час обслуговування бомбардувальників, система "пташиних ванн" є чудовим інструментом. Вона дає змогу ремонтникам зосередитися на складніших процедурах, необхідних для виконання місії".

"В Андерсені одне з найагресивніших середовищ для літаків з точки зору солоної води, — сказав майстер-сержант Аарон Флетчер, начальник виробничого відділу 34-ї ескадрильї. — Дуже важливо промивати літаки після кожного польоту, щоб уникнути корозії, оскільки якщо вона почнеться, то її усунення займе багато часу".

Підтримка B-1B у польоті

B-1 Lancer, що вперше піднявся в повітря 40 років тому, залишається ключовою складовою бомбардувального флоту ВПС США, навіть незважаючи на те, що 1994 року з нього було знято ядерну місію. Хоча бомбардувальник часів холодної війни буде знято з озброєння після вступу в стрій B-21 Raider, флот із 45 "Лансерів", що залишився, останніми роками зазнав істотної модернізації, зокрема й удосконалених систем зв'язку та зберігання даних.

Американська авіабаза на острові Гуам Фото: ВПС США

Близько півтора десятка літаків зараз перебувають у придатному для відновлення стані на знаменитому "цвинтарі" на авіабазі Девіс-Монтхан, штат Аризона. Кожен із цих B-1 перебуває на зберіганні типу 2000, що на один рівень нижче льотного рівня зберігання типу 1000. Для цього літаки покриваються силіконовим герметиком, який закриває щілини, двигуни і все скло.

Зусилля з очищення від льоду, миття та обслуговування резервних літаків слугують нагадуванням про те, що стихія — це справжній ворог, який не поступається найсучаснішим зенітним установкам.

Про автора

Пітер Сучіу — журналіст із Мічигану. За свою двадцятирічну журналістську кар'єру він брав участь у роботі більш ніж чотирьох десятків журналів, газет і веб-сайтів, опублікувавши понад 3200 матеріалів. Регулярно пише про військову техніку, історію вогнепальної зброї, кібербезпеку, політику і міжнародні відносини. Пітер також є автором статей для Forbes і Clearance Jobs. Ви можете стежити за ним у Twitter: @PeterSuciu. Напишіть автору електронною поштою: [email protected].