Борьба с коррозией. "Птичьи ванны" на Гуаме для бомбардировщиков B-1B Lancer

Распылитель пресной воды, находящийся на Гуаме, необходим для удаления коррозийных веществ, в том числе соли, накопившейся из-за близости к морской воде. Дело в том, что соленая вода представляет угрозу не меньше, чем современное зенитное оружие.

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В прошлом месяце завершилось перебазирование парка самолетов Rockwell B-1B Lancer ВВС США с авиабазы Эллсуорт (штат Южная Дакота). Большинство этих птиц не успели улететь на зиму на юг; вместо этого в течение 2025 года они будут действовать с базы ВВС Гранд-Форкс, Северная Дакота. Тем временем в Эллсворте идет модернизация инфраструктуры (включая строительство новой взлетно-посадочной полосы) для размещения Northrop Grumman B-21 Raider, который будет находиться на базе в ближайшие годы.

Фокус перевел статью американского журналиста Питера Сучиу об уникальной процедуре обслуживания бомбардировщиков B-1B Lancer.

Даже если бы этот сезон не был холоднее среднего для региона, "Лансеры" с базы ВВС Гранд-Форкс, скорее всего, проходили бы процедуры антиобледенения, прежде чем подняться в небо. Из-за размеров каждого такого бомбардировщика это занимает от 15 до 30 минут. Однако несколько бомбардировщиков, отправившихся на авиабазу Андерсен на Гуаме, этой зимой проходили совершенно иную процедуру.

Птичья ванна для бомбардировщиков

Некоторое количество B-1B Lancer из 34-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи ВВС Эллсворт было переброшено на Гуам для участия в операции Bomber Task Force 25-1 в прошлом месяце. Во время пребывания на западной части Тихого океана самолеты получили возможность ополоснуться пресной водой после тренировочного полета.

Бомбардировщик B-1B Lancer ВВС США Фото: Gagadget

"Все самолеты, находящиеся в радиусе 2 км от соленой воды, должны омываться пресной водой не реже одного раза в 15 дней, если только они не вымыты предварительно в соответствии с техническими инструкциями ВВС", – говорится в недавнем пресс-релизе 28-го бомбардировочного крыла.

Омовение огромного бомбардировщика – это серьезное мероприятие, поэтому на базе ВВС Андерсен оборудована "Гуамская установка-распылитель пресной воды", в народе известная как "птичья ванна". Построенная на линии эксплуатации базы в мае 2013 года, она состоит из восьми встроенных в линию эксплуатации водометов, которые распыляют пресную воду по бокам самолета, пока распылители промывают его днище. Дополнительные распылители, расположенные по бокам линии эксплуатации, повернуты под углом, чтобы верхняя часть боевой птицы тоже могла искупаться в пресной воде.

Распыляемая пресная вода необходима для удаления коррозионных веществ, включая соль, и помогает защитить краску и поверхности самолета. Птичья ванна использовалась для очистки самолетов B-1B Lancer, Boeing B-52H Stratofortresses и даже Lockheed Martin F-22 Raptor, которые регулярно ротируются на базе.

"Развертывание оперативной группы бомбардировщиков требует больших усилий, – добавил подполковник Кристофер Варнье, командир 34-й эскадрильи Bomber Generation. – Учитывая высокий темп технического обслуживания и неизбежные проблемы, возникающие при обслуживании бомбардировщиков, система "птичьих ванн" является отличным инструментом. Она позволяет ремонтникам сосредоточиться на более сложных процедурах, необходимых для выполнения миссии".

"В Андерсене одна из самых агрессивных сред для самолетов с точки зрения соленой воды, – сказал мастер-сержант Аарон Флетчер, начальник производственного отдела 34-й эскадрильи. – Очень важно промывать самолеты после каждого полета, чтобы избежать коррозии, поскольку если она начнется, то ее устранение займет много времени".

Поддержание B-1B в полете

B-1 Lancer, впервые поднявшийся в воздух 40 лет назад, остается ключевой составляющей бомбардировочного флота ВВС США, даже несмотря на то, что в 1994 году с него была снята ядерная миссия. Хотя бомбардировщик времен холодной войны будет снят с вооружения после вступления в строй B-21 Raider, оставшийся флот из 45 "Лансеров" в последние годы прошел существенную модернизацию, включая усовершенствованные системы связи и хранения данных.

Американская авиабаза на острове Гуам Фото: ВВС США

Около полутора десятков самолетов сейчас находятся в пригодном для восстановления состоянии на знаменитом "кладбище" на авиабазе Дэвис-Монтхан, штат Аризона. Каждый из этих B-1 находится на хранении типа 2000, что на один уровень ниже летного уровня хранения типа 1000. Для этого самолеты покрываются силиконовым герметиком, который закрывает щели, двигатели и все стекла.

Усилия по очистке от льда, мойке и обслуживанию резервных самолетов служат напоминанием о том, что стихия – это настоящий враг, не уступающий самым современным зенитным установкам.

Об авторе

Питер Сучиу – журналист из Мичигана. За свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру он участвовал в работе более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав свыше 3200 материалов. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных отношениях. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Вы можете следить за ним в Twitter: @PeterSuciu. Напишите автору по электронной почте: [email protected].