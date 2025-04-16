На тлі кризи авіації: в Росії анонсували відродження епохи дирижаблів

В Росії планують відродити епоху дирижаблів на тлі кризи цивільної авіації, спричиненої війною та західними санкціями. Уряд РФ ухвалив програму з розробки та використання дирижаблів для перевезення вантажів у важкодоступні райони Арктики.

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Про це пише видання The Moscow Times 16 березня.

Повернення епохи дирижаблів у РФ анонсував в інтерв'ю російському пропагандистському виданню "Аргументи і факти" президент Міжнародної асоціації "Союз авіаційного двигунобудування" Віктор Чуйко

"На початку минулого століття вони підіймалися за допомогою водню, а він вибухонебезпечний. Траплялися катастрофи. Дирижаблі нового часу наповнюються гелієм. Він безпечний. А вантажність може досягати 200 тонн. Так, швидкість невелика, в межах 100 км/год, але вантажу можна перевезти дуже багато", — розповів він.

Уряд Росії наприкінці 2023 року ухвалив зміни в документ, присвячений плану реалізації Основ держполітики РФ в Арктиці до 2035 року. Згідно з цими змінами "Ростех", Мінтранс РФ і Росавіація повинні підготувати свої пропозиції щодо створення дирижаблів, які зможуть перевозити від 30 до 200 тонн вантажів у важкодоступні райони Арктичної зони.

Російський дирижабль Au-30 "Аргус" Фото: only-avia.ru

Журналісти зазначають, що ідеї щодо транспортних дирижаблів у РФ висувалися ще 2016 року. Тоді в межах транспортно-логістичного проєкту "Єдина Євразія" пропонувалося розробити дирижаблі АТЛАНТИ (аеростатичні транспортні літальні апарати нового типу) для забезпечення вантажопотоку між Північним морським шляхом і Транссибірською магістраллю. Вони мали підіймати вантажі до 16 тонн і літати на відстань від 2 до 5 тисяч км, а коштував би один такий аеростат близько 30 млн доларів.

У травні 2017 року голова науково-виробничого об'єднання "Росаэросистемы-Авгуръ" Геннадій Верба заявив про розробку двох типів дирижаблів: "Атлант-30" з вантажністю 15 тонн і дальністю польоту 2 тисячі км і "Атлант-100" з вантажністю 60 тонн, повідомляють автори матеріалу.

Крім того, в липні 2024 року стало про плани росіян використовувати дирижаблі проти дронів ЗСУ. Гендиректорка АТ "Первый дирижабль" Поліна Албек повідомляла, що компанія створила систему захисту від безпілотників "Бар'єр", яка складається з мережі аеростатів та працює на висоті до 300 метрів.

Нагадаємо, військовий аналітик Юліан Рьопке 16 квітня розповів, яка російська техніка з'явиться на параді 9 травня у Москві.

Також 16 квітня видання Вloomberg із посиланням на власні джерела у Москві повідомляло, що Кремль хоче купити американські літаки Boeing після потенційного досягнення перемир'я в Україні.