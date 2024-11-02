Найбільші ведмеді на Землі вдерлися в місто: чому вони тут і куди прямують (відео)

Дослідники зазначають, що найбільші ведмеді у світі почали свою міграцію — вони голодували місяцями й тепер готові полювати.

Related video

Щорічно в невеликому канадському містечку раптово з'являється низка найбільших ведмедів у світі, адже полярні ведмеді починають свою міграцію. Велике переміщення найбільших ведмедів на Землі безпосередньо пов'язане з поверненням морського льоду, який необхідний їм для полювання. Однак, щоб дістатися до "міста тюленів", тварини змушені пройти через "світову столицю білих ведмедів" — містечко Черчилл у Канаді, пише IFLScience.

Тривале перебування цього виду на суші, безумовно, тішить вчених, бо в них достатньо часу, щоб вивчити білих ведмедів і їхній спосіб життя. За словами біологині й захисниці природи Аліси Маккол з організації Polar Bears International (PBI), з кінця жовтня до листопада вона щорічно вирушає на дослідження, щоб спостерігати за білими ведмедями та їхньою міграцією.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Зазначимо, що білі ведмеді в цьому регіоні перебувають на суші відтоді, як сходять з морського льоду влітку. Увесь цей час тварини мало харчуються та економлять енергію, бо переважно живуть коштом своїх запасів жиру.

Зміна клімату, спричинена діяльністю людини, призвела до більш тривалого льоту та збільшення використання земель ведмедями, чиє природне середовище існування в минулому було значно ширшим. Попередні дослідження вже показали, що білі ведмеді демонструють чудову пластичність в адаптації до змін довкілля, але межа є всьому. На жаль, основна проблема полягає в тому, що тварини обмежені в часі, який вони можуть провести на суші, перш ніж помруть від голоду. З огляду на скорочення арктичного морського льоду, що триває, білі ведмеді, ймовірно, будуть проводити на суші все більше часу в майбутньому і це загрожує виду.

Коли погода починає змінюватися, ведмеді майже шикуються в чергу, щоб почати свою міграцію і повернутися на лід. За словами Маккол, тварини починають рухатися до узбережжя з наближенням зими — щойно крига в Гудзоновій затоці замерзне, тварини зникнуть із містечка. Там вони почнуть полювання на свою головну здобич — тюленів. Білі ведмеді поїдають тонни тюленячого жиру і споживають тисячі калорій, щоб забезпечити себе "паливом" на наступний сезон.

Щорічна міграція білих ведмедів через містечко Черчилл призвела до того, що місцеві жителі використовують сирени й гудки для скорочення взаємодії з тваринами. Крім того, дослідники створили радар раннього виявлення "Bear-dar", призначений для оповіщення спільнот і віддалених таборів про наближення ведмедя.

Водночас для вчених час міграції білих ведмедів — найкращий момент, щоб дізнатися більше про поведінку тварин. Поки морська крига не повернеться, дослідники вестимуть пряму трансляцію тварин, де за їхніми пересуваннями може спостерігати будь-хто охочий.

Раніше Фокус писав про те, що Арктика перетворилася на чистилище для ведмедів: їхні ноги вкриті виразками та рваними ранами.