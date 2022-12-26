Марш-бросок королевы. Обнаружено, что вторжение шершней-убийц в Европу организовала одна самка

Ученые полагают, что массовое распространение азиатских шершней по Европе произошло благодаря путешествию одной особи.

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Не секрет, что инвазивные виды обладают весьма печальной способностью быстро распространяться по неподготовленным экосистемам, сея хаос и смерть на своем пути, пишет Science Alert.

Азиатские шершни (Vespa velutina) впервые появились в Европе около около 20 лет назад и теперь ежегодно расширяют свой ареал обитания более чем на 80 километров в год, попутно охотясь на медоносных пчел, журчалок и других насекомых. Исследователи считают, что азиатские шершни, которых еще называют шершнями-убийцами, впервые появились в Европе, когда одной из них удалось совершить марш-бросок через Ла-Манш.

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В новом исследовании ученые из Университетского колледжа Корка провели генетический анализ европейских шершней-убийц и пришли к выводу, что всего одной из них удалось совершить прыжок во Францию из Китая в 2004 году.

В ходе исследования зоолог Эйлин Диллей с командой проанализировали три гена первого зарегистрированного азиатского шершня в Ирландию в апреле 2021 года. После их сравнили с последовательностями шершней, обнаруженных на территории континентальной Европы — оказалось, что все они были митохондриальными генами, передающимися по женской линии.

На этом исследователи не остановились — они рассмотрели два дополнительных гена и пришли к выводу, что материнская линия осы, обнаруженная в Дублине, такая как и по всей Европе. Выходит, что вся популяция азиатских шершней, в настоящее время насчитывающая миллионы особей, происходит от одной самки, которая около 15-20 лет назад совершила марш-бросок из Китая.

В своей привычной среде обитания — на юго-востоке Азии, азиатские шершни атакуют местных медоносных пчел. Однако те уже развили сложную систему защиты и предупреждения — по сути, они способны атаковать шершня в ответ. К сожалению, у европейских медоносных пчел такого защитного механизма пока не развилось, а потому они являются легкой мишенью для атакующих шершней-убийц.

Исследователи отмечают, что неминуемые изменения климата в дальнейшем могут создать еще более благоприятные условия для успешного вторжения в будущем. А потому ученые рекомендуют мониторить этот вид и его дальнейшую популяцию.

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