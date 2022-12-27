Римская баня с центральным отоплением. Археологи сделали открытие у храма Хнума в Египте

В окрестностях города Эсна, который раньше был известен как Иунит или Та-сени во времена древних египтян, существовали сооружения Нового царства, кушитские и саитские сооружения, но до наших дней сохранился только храм Хнума

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Археологи из Египетской археологической миссии, проводя раскопки в храме, посвященном богу Хнум в Эсне, Египет, обнаружили новые здания, принадлежащие к разным историческим периодам, сообщают Heritage Daily.

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Храм посвящен Хнуму (бог разливов Нила и плодородия), а также его женам Менхите и Небте, их сыну Хеке и богине Нейт. Среди росписей в храме – календарь праздников, астрономический потолок, религиозные гимны, а также криптографические тексты на основе фигур крокодила и барана.

[ + – ] Здание содержит несколько помещений, построенных из песчаника, которые являлись продолжением самых ранних частей храма Фото: Ministry of Tourism & Antiquities

Храмовый наос (молитвенный зал) построил Птолемей V и украсил Птолемей VI, Клеопатра II и Птолемей VIII в эпоху Птолемеев, однако вестибюль перед храмом построили римлянами.

Раскопки, проведенные по заказу Высшего совета по археологии, обнаружили здание птолемеевской эпохи, римскую баню и различные артефакты за основной структурой храма.

Здание содержит несколько помещений, построенных из песчаника, которые являлись продолжением самых ранних частей храма. Также археологи обнаружили остатки круглого кирпичного здания и фундаменты другого сооружения с глинобитными стенами и остатки небольших колонн, образующих ворота или вход.

С северной стороны раскопок археологи обнаружили римскую баню, питавшуюся водой, стекающую по каналам в бассейны. Сооружение также содержало гипокауст – римскую систему центрального отопления, которая обеспечивала циркуляцию горячего воздуха под полом помещения.

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