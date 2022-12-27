Римська лазня із центральним опаленням. Археологи зробили відкриття біля храму Хнума у Єгипті

В околицях міста Есна, яке раніше було відоме як Іуніт або Та-сени у часи стародавніх єгиптян, існували споруди Нового царства, кушитські та саїтські споруди, але до наших днів зберігся лише храм Хнума

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Археологи з Єгипетської археологічної місії, проводячи розкопки в храмі присвяченому богові Хнум в Есні, Єгипет, виявили нові будівлі, що належать до різних історичних періодів, повідомляють Heritage Daily.

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Храм присвячений Хнуму (бог розливів Нілу і родючості), а також його нареченим Менхіті і Небті, їхньому синові Хеці та богині Нейт. Серед розписів у храмі — календар свят, астрономічна стеля, релігійні гімни, а також криптографічні тексти на основі фігур крокодила і барана.

[ + – ] Будівля містить кілька приміщень, побудованих з пісковика, які були продовженням найбільш ранніх частин храму Фото: Ministry of Tourism & Antiquities

Храмовий наос (молитовний зал) побудував Птолемей V і прикрасили Птолемей VI, Клеопатра II і Птолемей VIII в епоху Птолемеїв, однак вестибюль перед храмом побудували римлянами.

Розкопки, проведені на замовлення Вищої ради з археології, виявили будівлю птолемеївської епохи, римську лазню та різні артефакти за основною структурою храму.

Будівля містить кілька приміщень, побудованих з пісковика, які були продовженням найбільш ранніх частин храму. Також археологи знайшли залишки круглої цегляної будівлі та фундаменти іншої споруди з глинобитними стінами та залишки невеликих колон, що утворювали ворота або вхід.

З північного боку розкопок археологи виявили римську лазню, яка живилася водою, що стікала по каналах в басейни. Споруда також містила гіпокауст — римську систему центрального опалення, яка забезпечувала циркуляцію гарячого повітря під підлогою приміщення.

Раніше Фокус розповідав про золоті ідоли та амулети, знайдені у похованнях зі Стародавнього Єгипту. Вчені вважають, що ці амулети мали "омолоджувати" власників.