Найден гигантский зал времен правления викинга Харальда I Синезубого

Археологи раскопали и исследовали гигантский зал правления Харальда I Синезубого, короля Дании и Норвегии с 958 по 986 год нашей эры.

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Находку сделали во время строительных работ в муниципалитете Яммербугт, расположенном в Северной Ютландии, Дания, пишет HeritageDaily.

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Сам зал имеет размеры до 40 метров в длину и 8-10 метров в ширину. Вероятно, он служил важным местом сбора для проведения политических встреч, приема гостей и в целом как центр общественной жизни поселения.

Дизайн напоминает структуры, найденные в кольцевых замках Харальда I Синезубого, в частности Фиркат (Хобро) и Аггерсборг (Аггерсунд).

Рунический камень возле места раскопок может датироваться именно этим периодом. Камень стоит в Хуне Кирке, на нем высечены следующие слова: "Hove, Thorkild, Thorbjørn set their father Runulv den Rådnilde's stone" ("Хов, Торкилд и Торбьорн установили камень своего отца Рунульва ден Роднильда"). Его датируют 970–1020 годами.

[ + – ] Сам зал имеет размеры до 40 метров в длину и 8-10 метров в ширину Фото: North Jutland Museums

Томас Руне Кнудсен из Музея Северной Ютландии сказал: "Это величайшая находка эпохи викингов такого рода за последние десять лет, и мы не видели ничего похожего здесь, в Северной Ютландии".

Исследователи смогли раскопать только часть зала, но они считают, что под поверхностью восточнее зала еще должны быть обнаружены дополнительные помещения и элементы, поскольку здания такого типа редко стоят отдельно.

Сами раскопки возобновят после Нового года, как и результаты анализа органических останков с помощью радиоуглеродной датировки, которые должны быть опубликованы до конца 2023 года.

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