Відкрито гігантський зал часів правління вікінга Гаральда I Синьозубого

Археологи розкопали та дослідили гігантський зал часів правління Гаральда I Синьозубого, короля Данії та Норвегії з 958 по 986 рік нашої ери

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Знахідку зробили під час будівельних робіт у муніципалітеті Яммербугт, що знаходиться у Північній Ютландії, Данія, пише HeritageDaily.

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Сама зала має розміри до 40 метрів у довжину та 8-10 метрів у ширину. Ймовірно, вона слугувала як важливе місце збору для проведення політичних зустрічей, прийому гостей та загалом як центр громадського життя поселення.

Дизайн нагадує структури, знайдені в кільцевих замках Гаральда I Синьозубого, зокрема Фіркат (Хобро) та Аггерсборг (Аггерсунд).

Рунічний камінь біля місця розкопок можуть датувати саме цим періодом. Камінь стоїть в Хуне Кірке, на ньому викарбувано такі слова: "Hove, Thorkild, Thorbjørn set their father Runulv den Rådnilde’s stone" ("Хов, Торкілд і Торбйорн встановили камінь свого батька Рунульва ден Роднільда"). Його датують 970-1020 роками.

[ + – ] Сама зала має розміри до 40 метрів у довжину та 8-10 метрів у ширину Фото: North Jutland Museums

Томас Руне Кнудсен з Музею Північної Ютландії сказав: "Це найбільша знахідка епохи вікінгів такого роду за останні десять років, і ми не бачили нічого схожого тут, в Північній Ютландії".

Дослідники змогли розкопати лише частину зали, але вони вважають, що під поверхнею на схід від зали ще мають бути виявлені додаткові приміщення й елементи, оскільки будівлі такого типу рідко стоять окремо.

Самі розкопки відновлять після Нового року, як і результати аналізу органічних останків за допомогою радіовуглецевого датування, які мають опублікувати до кінця 2023.

Раніше Фокус писав про знайдені древні артефакти, що належали вікінгам, та розбирався, ким же були "незнищенні" воїни-берсерки.