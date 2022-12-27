Микробы-трудоголики. Ученые рассказали, почему люди набирают вес после рождественских праздников

Исследование показывает, что дело вовсе не в количестве еды, а в том, с каким усердием работают наши микробы в кишечнике.

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Рождественские и новогодние праздники — одни из самых долгожданных в году. Однако некоторые из нас оказываются весьма разочарованными после их окончания, когда становятся на весы, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые из Копенгагенского университета сосредоточились на изучении того, почему некоторые из нас набирают вес, тогда как другие вовсе не поправляются, несмотря на то, сколько едят. Исследователи предполагают, что дело не в самой еде, а в усердии с которым наши кишечные бактерии извлекают энергию из пищи.

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По словам автора исследования профессора Хенрика Роагера, они с коллегами изучили триллионное сообщество микроорганизмов в кишечнике реципиентов и пришли к выводу, что набор веса у 40% из них связан с микробами-трудоголиками.

В общей сложности в исследовании приняли участие 85 датчан с лишним весом в возрасте от 22 до 66 лет. В ходе исследования ученые изучили остаточную энергию в их фекалиях, чтобы понять, насколько эффективно их кишечные микробы извлекали энергию из пищи. Кроме того, ученые сопоставили состав кишечных микробов для каждого участника.

Роагер считает, что ему с коллегами удалось найти ключ к пониманию того, почему одни люди набирают больше веса, чем другие, даже если они не едят больше. В ходе исследования участников разделили на три группы, в зависимости от состава их кишечного микробиома:

B-тип;

R-тип;

P-тип.

Например, В-тип связан с западным образом жизни с низким содержанием доступных для микробиоты углеводов (МАС), как правило, содержащихся в фруктах и овощах. Р-тип, напротив, связывают с диетой, богатой МАС.

Исследователи обнаружили, что состав В-типа наблюдался у 40% участников исследования — у реципиентов преобладали бактерии Bacteroides, которые оказались более эффективными при извлечении питательных веществ из пищи. Более того, ученые обнаружили, что участники с составом В-типа, как правило, весили на 10% больше, чем другие — в среднем на 9 кг.

По словам Роагера, предполагается, что у людей типа В эффективность извлечения питательных веществ из пищи намного выше — следовательно, из того же количества пищи они получают больше калорий, что и может привести к набору веса или даже ожирению.

Кроме того, исследователи изучили продолжительность пути пищи на каждом участке — от рта, до пищеварительной системы и прямой кишки. Ученые предполагали, что те, у кого на пищеварение уходит больше времени, и будут теми, кто извлекает из пищи больше энергии. Увы, все оказалось с точностью до наоборот.

Оказалось, что участники с кишечными бактериями В-типа также характеризовались самым быстрым прохождением через желудочно-кишечный тракт. По словам Роагера, поразительно, но это так — ученые пока не могут объяснить, почему так происходит. Для понимания этого процесса потребуется дальнейшая расшифровка и больше исследований.

В продолжение темы рождественских исследований ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему не очень-то романтично целоваться под омелой.