Мікроби-трудоголіки. Вчені розповіли, чому люди набирають вагу після різдвяних свят

Дослідження показує, що справа зовсім не в кількості їжі, а в тому, з якою старанністю працюють наші мікроби в кишечнику.

Related video

Різдвяні та новорічні свята — одні з найочікуваніших у році. Однак деякі з нас виявляються дуже розчарованими після їх закінчення, коли стають на ваги, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені з Копенгагенського університету зосередилися на вивченні того, чому деякі з нас набирають вагу, тоді як інші — ні, незважаючи на те, скільки їдять. Дослідники припускають, що справа не в самій їжі, а в старанності, з якою наші кишкові бактерії отримують енергію з їжі.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захопливі новини зі світу науки!

За словами автора дослідження професора Генріка Роагера, вони з колегами вивчили трильйонну спільноту мікроорганізмів у кишечнику реципієнтів і дійшли висновку, що набір ваги у 40% з них пов'язаний із мікробами-трудоголіками.

Загалом у дослідженні взяли участь 85 датчан із зайвою вагою віком від 22 до 66 років. У процесі дослідження вчені вивчили залишкову енергію в їхніх фекаліях, щоб зрозуміти, наскільки ефективно їх кишкові мікроби отримували енергію з їжі. Крім того, вчені зіставили склад кишкових бактерій для кожного учасника.

Роагер вважає, що йому з колегами вдалося знайти ключ до розуміння того, чому одні люди набирають більше ваги, ніж інші навіть якщо вони не їдять більше. Під час дослідження учасників розділили на три групи, залежно від складу їхнього кишкового мікробіома:

B-тип;

R-тип;

P-тип.

Наприклад, В-тип пов'язаний із західним способом життя з низьким вмістом доступних для мікробіоти вуглеводів (МАС), як правило, що містяться у фруктах та овочах. Р-тип, навпаки, пов'язують із дієтою, багатою на МАС.

Дослідники виявили, що склад В-типу спостерігався у 40% учасників дослідження — у реципієнтів переважали бактерії Bacteroides, які виявились ефективнішими при вилученні поживних речовин з їжі. Понад те, вчені виявили, що учасники зі складом В-типу переважно важили на 10% більше, ніж інші — в середньому на 9 кг.

За словами Роагера, вважається, що у людей типу В ефективність вилучення поживних речовин з їжі набагато вища — отже, з тієї ж кількості їжі вони отримують більше калорій, що може призвести до набору ваги або навіть ожиріння.

Крім того, дослідники вивчили тривалість шляху їжі на кожній ділянці — від рота, до травної системи та прямої кишки. Вчені припускали, що ті, у кого на травлення йде більше часу, і будуть тими, хто витягує з їжі більше енергії. На жаль, все виявилося з точністю навпаки.

Виявилося, що учасники з кишковими бактеріями В-типу також характеризувалися найшвидшим проходженням через шлунково-кишковий тракт. За словами Роагера, вражає, але це так — вчені поки що не можуть пояснити, чому так відбувається. Для розуміння цього процесу буде потрібно подальше розшифрування і більше досліджень.

Продовжуючи тему різдвяних досліджень нагадаємо, що раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому не дуже романтично цілуватися під омелою.