Слабоумие и отвага. Вымирающий кубинский крокодил проиграл бой c электропроводкой

Погибший крокодил отличался агрессивным нравом и, по-видимому, выбрал соперника с которым не смог справиться.

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Кубинский крокодил, который находится под угрозой исчезновения, был обнаружен мертвым в своем вольере в Национальном зоопарке в США, пишет New York Post.

Известно, что 10-летний самец родился в Смитсоновском национальном зоопарке при Институте природоохранной биологии в 2012 году в рамках программы разведения. И вот спустя 10 лет его нашли мертвым в собственном вольере.

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Известно, что самец отличался агрессивным нравом, однако в последние несколько лет он жил в собственном вольере без происшествий. Ежедневно смотрители осматривали пресмыкающееся, однако никаких видимых причин для столь странного поведения животного сотрудники зоопарка не заметили.

Предполагается, что крокодил погиб в неравном бою с электропроводкой. Известно, что электропроводка находилась на стене на высоте чуть менее полутора метра — однако это никак не помешало пресмыкающемуся добраться до нее.

Сотрудники зоопарка предполагают, что крокодил, находясь в агрессивном состоянии, набросился на проводку — сорвал ее со стены и даже перегрыз в нескольких местах. По-видимому, частью проводов и электрического оборудования он даже успел полакомиться, от чего, видимо, и погиб.

Впрочем в данный момент проводится расследование инцидента, в ходе которого сотрудники Национального зоопарка планируют установить точную причину гибели и возможные патологии, которые могли бы побудить животное напасть на розетку и электропроводку.

Отметим, что кубинские крокодилы относятся к виду, находящемуся под угрозой исчезновения. В дикой природе их популяция насчитывает всего около 3 тысяч чистокровных особей.

Естественная среда обитания этого вида располагается на болоте Салата на Кубе и болоте Ланье на острове Исла-де-Хувентуд. Ученые отмечают, что на болоте Ланье в последние десятилетия кубинские крокодилы активно скрещивались с американскими.

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