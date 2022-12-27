Недоумство і відвага. Вимираючий кубинський крокодил програв бій з електропроводкою

Загиблий крокодил відрізнявся агресивною вдачею і, мабуть, вибрав суперника, з яким не зміг впоратися.

Related video

Кубинського крокодила, який перебуває під загрозою зникнення, виявили мертвим у своєму вольєрі в Національному зоопарку в США, пише New York Post.

Відомо, що 10-річний самець народився у Смітсонівському національному зоопарку при Інституті природоохоронної біології у 2012 році у межах програми розведення. І ось через 10 років його знайшли мертвим у власному вольєрі.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відомо, що самець відрізнявся агресивним характером, проте останні кілька років він жив у своєму вольєрі без пригод. Щодня доглядачі перевіряли плазуна, проте жодних видимих причин для такої дивної поведінки тварини співробітники зоопарку не помітили.

Передбачається, що крокодил загинув у нерівному бою з електропроводкою. Відомо, що електропроводка знаходилася на стіні на висоті трохи менше за півтора метра — проте це ніяк не завадило плазуну дістатися до неї.

Співробітники зоопарку вважають, що крокодил, перебуваючи в агресивному стані, накинувся на проводку — зірвав її зі стіни і навіть перегриз у кількох місцях. Мабуть, частиною проводів та електричного обладнання він навіть встиг поласувати, від чого і загинув.

Втім, наразі проводиться розслідування інциденту, під час якого співробітники Національного зоопарку планують встановити точну причину загибелі та можливі патології, які могли б спонукати тварину напасти на розетку та електропроводку.

Зазначимо, що кубинські крокодили належать до виду, який перебуває під загрозою зникнення. У дикій природі їх популяція налічує лише близько 3 тисяч чистокровних особин.

Природне місце існування цього виду розташовується на болоті Салата на Кубі і болоті Ланьє на острові Ісла-де-Хувентуд. На болоті Ланьє в останні десятиліття кубинські крокодили активно схрещувалися з американськими.

Раніше Фокус писав про крокодилів, які приручили токсичні води — їхня популяція процвітає в одній із найбрудніших річок планети.