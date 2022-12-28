Свежевали, варили и жгли. Самые страшные казни христианских мучеников

Первые христиане являются ярким примером фразы "умереть за свою веру", поскольку они часто подвергались преследованиям со стороны разных римских правителей.

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Христиане часто попадали в опалу из-за своего вероисповедания и терпели гонения и ужасные убийства: с них сдирали кожу, варили живьем, бросали в ямы со змеями. Испытывавших такую смерть называли мучениками. Многие из них впоследствии канонизировали и признали святыми. Вот некоторые из самых страшных смертей, собранные Ancient Origins.

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Святой апостол Варфоломей: содрали кожу заживо

Согласно Библии, у Иисуса было двенадцать апостолов. Апостолы были не только его друзьями, но и самыми преданными последователями. Из двенадцати апостолов только один, Иоанн, дожил до старости, а все остальные были казнены. Худшей смертью умер Варфоломей.

Исторически о Варфоломее известно немногое. Как апостол, его работой было распространять слово Христа, но непонятно, где он это делал. Некоторые древние источники утверждают, что он проповедовал в Эфиопии, Месопотамии, Иране и Турции. Другие говорят, что он начал с Индии, но закончил в Армении.

Считается, что во время пребывания в Армении он обратил ее царя в Полимия в христианство и это не понравилось другим местным лидерам, в частности брату царя, Астиагу. Астиаг вызвал Варфоломея в свой суд, где он требовал от Варфоломея принести жертву языческим богам.

Варфоломей отказался, и палачам приказали схватить апостола и медленно содрать с него кожу заживо. Говорят, что когда с него живьем сдирали кожу, Варфоломей продолжал молиться Богу. Это настолько разозлило Астиага, что он приказал обезглавить апостола, чтобы он замолчал, и этим завершились его мучения.

Непонятно, насколько эта история верна. Исторически о снятии кожи с Варфоломея не упоминалось примерно до 600 года нашей эры. Другие версии истории предполагают, что его обезглавили, распяли или поместили в мешок, наполненный песком, и бросили в море. Однако история о снятии кожи является самой популярной. Самое циничное то, что Варфоломей считается покровителем мясников и кожевников, показывая, что кто-то в Ватикане испытывал темное чувство юмора.

[ + – ] Палачам было приказано схватить апостола и медленно содрать с него живую кожу. Фото: Public Domain

Святой Антипа Пергамский: приготовлен живьем

Как упоминалось ранее, Иоанн был единственным апостолом, дожившим до старости. Однако не всем его последователям так повезло. Антип был одним из них. Его назначили епископом Пергама (современная северо-западная Турция) во время правления императора Нерона (54-68 н. э.). Среди прочего Нерон известен тем, что организовал первую общую попытку римского правительства уничтожить христиан.

Языческие жрецы Пергама были возмущены тем, что они теряли последователей, которых обращал в христианство Антипа. Они потребовали от него прекратить проповедь о Христе и принести жертву их идолам. Как и Варфоломей, он отказался.

Согласно традиции, жрецы схватили его и потащили в свой храм, где у них был большой медный бык, используемый для жертвоприношений. Они поместили Антипу внутрь и зажарили его заживо. Говорят, на протяжении всего испытания Антипа громко молился, прося, чтобы его бог простил его мучителей.

[ + – ] Согласно традиции, жрецы схватили его и потащили в свой храм, где у них был большой медный бык, используемый для жертвоприношений. Они поместили Антипу внутрь и зажарили его заживо. Фото: Public Domain

Святой Кассиян Имольский

Кассиян является одним из малоизвестных мучеников в этом списке: сегодня его по-настоящему уважают только вблизи его родного города в Италии. Полагают, что он столкнулся с одной из самых страшных и ужасных смертей любого мученика.

В течение четвертого столетия нашей эры Кассиан был епископом Брешии, Италия. В это время императором был Юлиан Отступник, принявший христианство, но в конце концов отвернувшийся от своей веры. Когда Юлиан начал преследовать христиан в своей империи, Кассиян был вынужден покинуть свой пост и бежать в свой родной город Имолы.

Вернувшись домой, он открыл школу для мальчиков, где учил читать и писать. Некоторое время это было безопасно, и казалось, что ему разрешат спокойно прожить все остальные дни. К сожалению, этого не произошло. Вскоре ярость Юлиана достигла правителя Имолы и было приказано, чтобы жители приносили жертвы языческим идолам, чтобы доказать, что они не христиане.

Конечно, Кассиян отказался. Вскоре его осудили как христианина и привели к местному правителю. Узнав, что Кассиан был школьным учителем, он приказал сделать Кассиану "подарок его ученикам".

Воины раздели мученика догола и связали ему руки за спиной. В зависимости от источника, Касияна отдали на избиение толпы от 100 до 200 его учеников. Желая доказать свою преданность империи, молодые ребята использовали все, что было в их распоряжении, чтобы убить своего бывшего учителя. Некоторые источники говорят, что Касияна забивали камнями, били школьными досками и восковыми табличками, а также кололи стилусами и другой острой утварью. Остальные источники утверждают, что дети просто оторвали ему конечности голыми руками. Все источники соглашаются, что его смерть была долгой и что он умер в муках.

[ + – ] Кассиана отдали на избиение толпы от 100 до 200 его учеников Фото: Public Domain

Святая Агнесса: изгнана в публичный дом

На протяжении веков некоторые рассказы о смерти мучеников содержат больше легенд, чем фактов. История Агнессы – одна из них. Несмотря на это, очевидно, что ее страдания были подлинными.

Святая Агнесса упоминается сегодня как девственная мученица Рима, и она является одной из самых популярных святых среди католиков. Ее история начинается в раннем подростковом возрасте: согласно древним текстам, она была красивой девушкой, которая из-за своей красоты пользовалась большой популярностью. Различные языческие римские семьи хотели выдать ее замуж за одного из своих сыновей.

Однако она присягнула Богу свое целомудрие и решила остаться девственной. В результате этого обета она отказала многим поклонникам и одним из них был сын местного правителя. Он возмутился и приказал заставить Агнессу работать в публичном доме. К тому времени ей было всего 12-13 лет.

В то время жизнь в публичном доме была тяжелой, поскольку рабыне, а именно ею стала Агнесса, не имели никаких прав или защиты. Однако, согласно легенде, вместе с девушкой постоянно был ангел-хранитель, который следил за девушкой и защищал ее.

Когда Агнессу раздели догола, ее волосы волшебным образом выросли, чтобы прикрыть ее наготу. Любой потенциальный клиент, который решался хотя бы взглянуть на молодую девственницу, был поражен слепотой. Неудивительно, что это вызвало недовольство мстительного правителя. Он приказал сжечь ее на костре, но ему снова помешал ангел. Пламя просто расступилось вокруг нее. В конце концов, в зависимости от источника, губернатор или обезглавил ее, или ударил ножом в горло. В результате этого Агнесса и умерла.

Вероятно, рассказы о защите были преувеличены, однако была молодая девушка по имени Агнесса, которую перед смертью пытали потому, что она посмела отказать сыну губернатора. Хотя легендарную святую защищал добрый ангел, вполне вероятно, что настоящая Агнесса испытала гораздо худшую смерть: ее неоднократно насиловали перед тем, как убили. Сегодня она является покровительницей молодых девушек и жертв сексуального насилия.

[ + – ] Когда Агнессу раздели догола, ее волосы волшебным образом выросли, чтобы прикрыть ее наготу. Фото: Public Domain

Святая Евлалия: иссечена и сварена живьем

Святая Агнесса — не единственная девушка-подросток, ставшая мученицей. Во время Великого преследования (последнее и самое жестокое римское преследование христиан с 303 по 313 годы нашей эры Евлалия была девушкой 12-14 лет, жившей вблизи Мериды, Испания).

В то время губернатор Галлии Кальпурний (или Дакой в зависимости от версии) посетил Мериду для гонений христиан региона. Евлалия, услышав о прибытии правителя, решила бежать из дома своих родителей и направиться в город, чтобы стать мученицей.

Прибыв в Мериду, Евлалия направилась прямо к трибуналу губернатора. Она мужественно встала и осудила Римскую империю, издеваясь над их языческими богами. Кальпурний приказал схватить ее, но по ее юности не хотел убивать девушку. Он предложил, что если она принесет жертву его богам, ее помилуют. Евлалия опрокинула идола и потоптала пожертвования.

Это принесло ей одну из самых страшных смертей, которую только можно представить. Были привезены два палача. Они ее распяли и использовали режущие крючья и металлические когти, чтобы сделать глубокие порезы на ее боках, которые обнажили ее ребра. Затем эти раны залили кипящим маслом, а ее бока и грудь сожгли факелами. Говорят, что Евлалия не издала ни стона во время мучений, кроме того, чтобы благословить Господа и поблагодарить.

[ + – ] Евлалия опрокинула идола и потоптала пожертвования. Фото: Public Domain

Кальпурний покончил с ней, сжег заживо. Говорят, что после ее смерти из ее рта вылетел белый голубь, который, как считалось, был поднявшейся на небо ее душой. Зимняя метель внезапно появилась и накрыла ее тело, сохраняя его в безопасности до погребения через три дня.

[ + – ] Эвлалию распяли и использовали режущие крюки и металлические когти, чтобы сделать глубокие порезы на ее боках, обнаживших ее ребра. Фото: Public Domain

Праздники Маргарет Клитероу: раздавлен насмерть

Маргарет родилась в Миддлтоне, Англия, в 1555 году в семье протестантов. В 1571 году она вышла замуж за богатого мясника по имени Джон Клитероу, и у них было двое детей. Все шло хорошо, пока она не встретила жену доктора Томаса Вавасура, известного католика в Йорке, обратившего ее в католицизм.

Это было проблемой, поскольку в этот период Англия была разделена между католиками и протестантами. Королева Елизавета I пыталася покончить со всеми этими беспорядками. Частично она стремилась сделать это, способствуя развитию англиканской церкви и максимально отделяя Англию от католической церкви. Проще говоря, это было страшное время быть католиком в Англии.

К сожалению для Маргарет, ее муж был не простым мясником. Он также был ответственен за отчет о католических верующих елизаветинских властей, включая его жену. За свой первый проступок Маргарет просто оштрафовали. Когда она не посещала церковь, ее заключили в тюрьму. Сначала в 1577 году, а затем еще дважды в замке Йорк.

Заключение Маргарет только укрепило ее убеждение. Католики начали прятать священников в своих домах, часто выдавая их за учителей или воспитателей своих детей. Маргарет решила поступить именно так и начала прятать католических священников-беглецов в своей резиденции. Вскоре ее поймали.

Укрытие священников было не просто уголовным преступлением, а преступлением, предусматривавшим смертную казнь. Она предстала перед судом присяжных, но она отказалась участвовать, заявив, что она не сделала ничего плохого и не нуждается в суде. Судья согласился, что суд не нужен, и ее автоматически приговорили к смертной казни.

25 марта 1586 года Маргарет был доставлен в таможню моста Уз. Ее распяли на земле, поставив острый камень так, что он впивался ей в спину. Затем на нее поставили дверь, нагруженную тяжелым грузом, и она была раздавлена ​​насмерть. В течение 15 минут почти каждая кость в ее теле была сломана, и она скончалась.

Судьба Маргарет была настолько ужасающей, что, кажется, даже королева Елизавета I осудила такую казнь. Она написала письмо жителям Йорка, в котором утверждала, что Маргарет следовало помиловать от такой жестокой смерти из-за ее пола. Она стала святой Маргарет, когда была канонизирована Папой Павлом VI в 1970 году.

[ + – ] На нее поставили двери, нагруженные тяжелым грузом, и она была раздавлена насмерть Фото: Lawrence OP / CC BY NC ND 2.0

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