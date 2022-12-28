Необычная особенность. Ученые обнаружили, что птенцы делают самок южных пестрых болтунов глупее

Исследование показывает, что по мере взросления самки начинают давать больше потомства, но у них снижаются когнитивные способности.

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Южные пестрые болтуны (Turdoides bicolor) — черно-белые певчие птицы среднего размера, которые обитают в засушливых и полузасушливых районах африканской саванны и пустыни Калахари, пишет Forbes.

Представители этого семейства предпочитают жить в группах и совместно размножаться. Любопытно, что каждая группа состоит из доминирующей пары и различного количества помощников. Известно, что доминирующая пара производит около 95% всего потомства группы, тогда как лишь 4% подчиненных помощников происходят из внеродовых групп.

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В новом исследовании ученые наблюдали за популяцией в пустыне Калахари — местная популяция находится под наблюдением исследователей с 2003 года, а потому весьма привыкла к присутствию людей. В ходе наблюдений исследователи тестировали диких птиц с помощью различных когнитивных задач — например, подопытным птицам необходимо было клевать крышку вниз или обойти барьер на земле, чтобы получить пищевую награду.

[ + – ] В ходе исследования птицы выполняли ряд когнитивных задач Фото: Nicholas Pattinson

В ходе исследования ученые поймали, протестировали и выпустили несколько поколений птиц, чтобы оценить их когнитивные способности в разные периоды взросления. Исследование продлилось с 2018 по 2021 годы и в нем приняли участие птицы из 14 групп численностью от 2 о 7 особей. Например:

в 2018 году протестировали 13 особей из 6 групп;

в 2019 году протестировали 18 особей из 10 групп;

в 2021 году протестировали 7 особе из 4 групп.

После ученые сравнили результаты тестов с количеством цыплят, произведенных каждой из самок, которые принимали участие в тестах. Результаты оказались поразительными — ученые обнаружили, что все птицы, которые хорошо справлялись с одной когнитивной задачей, как правило, хорошо справлялись и с другими тестами. Однако удивительным оказалось то, что когнитивные функции у обоих полов достаточно рано достигали пика и снижались со временем у самок. Ученые обнаружили, что самки южных пестрых болтунов с возрастом становились более плодовитыми, однако их когнитивные способности также снижались.

По словам ведущего автора исследования биолога-эволюциониста из Университета Западной Австралии Камалии Соравиа, проанализировав данные, полученные за 10 лет, ученые пришли к выводу, что самки с более низкими когнитивными способностями производят больше птенцов в год.

Ученые полагают, что когнитивные способности требуют больших энергетических затрат. Чтобы сохранить энергию, самки, видимо, сокращают свои затраты энергии на мозги увеличивают ее количество для производства и выращивания птенцов. Кроме того, значительное количество энергии самки тратят на конкуренцию друг с другом за право размножения.

К слову, самцы-болтуны не имеют такого количества энергетических потребностей, а потому их когнитивные функции с возрастом не снижаются. По словам Соравиа, потребуется больше исследований, чтобы понять как работает этот отбор и какой механизм у этого процесса.

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