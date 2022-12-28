Незвичайна особливість. Вчені виявили, що пташенята роблять самок кратероп намібійських дурнішими

Дослідження показує, що з дорослішанням самки починають давати більше потомства, але у них знижуються когнітивні здібності.

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Кратеропи намібійські (Turdoides bicolor) — чорно-білі співочі птахи середнього розміру, які мешкають у посушливих та напівзасушливих районах африканської савани та пустелі Калахарі, пише Forbes.

Представники цього сімейства вважають за краще жити в групах та спільно розмножуватися. Цікаво, що кожна група складається з панівної пари та різної кількості помічників. Відомо, що панівна пара виробляє близько 95% всього потомства групи, тоді як лише 4% підлеглих помічників походять з інших груп.

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У новому дослідженні вчені спостерігали за популяцією в пустелі Калахарі — місцева популяція перебуває під наглядом дослідників з 2003 року, тому дуже звикла до присутності людей. Під час спостережень дослідники тестували диких птахів за допомогою різних когнітивних завдань — наприклад, піддослідним птахам необхідно було клювати кришку вниз або обійти бар'єр на землі, щоб отримати харчову нагороду.

[ + – ] Під час дослідження птахи виконували низку когнітивних завдань Фото: Nicholas Pattinson

Продовж дослідження вчені зловили, протестували та випустили кілька поколінь птахів, щоб оцінити їхні когнітивні здібності у різні періоди дорослішання. Дослідження тривало з 2018 по 2021 роки, і в ньому взяли участь птахи з 14 груп чисельністю від 2 до 7 особин. Наприклад:

у 2018 році протестували 13 особин із 6 груп;

у 2019 році протестували 18 особин із 10 груп;

у 2021 році протестували 7 осіб із 4 груп.

Після цього вчені порівняли результати тестів з кількістю курчат, вироблених кожною з самок, які брали участь у тестах. Результати виявилися неймовірними — вчені виявили, що всі птахи, які добре справлялися з одним когнітивним завданням, зазвичай добре справлялися і з іншими тестами. Однак дивним виявилося те, що когнітивні функції в обох статей досить рано досягали піка і знижувалися з часом у самок. Вчені виявили, що самки кратероп намібійських з віком ставали пліднішими, проте їх когнітивні здібності також знижувалися.

За словами провідної авторки дослідження біологині-еволюціоністки з Університету Західної Австралії Камалії Соравіа, проаналізувавши дані, отримані за 10 років, вчені дійшли висновку, що самки з нижчими когнітивними здібностями народжують більше пташенят на рік.

Вчені вважають, що когнітивні можливості вимагають великих енергетичних витрат. Щоб зберегти енергію, самки, мабуть, скорочують свої витрати енергії на мізки, збільшують її кількість для народжування та виховування пташенят. Крім того, значну кількість енергії самки витрачають на конкуренцію одна з одною за право розмноження.

До речі, самці не мають такої кількості енергетичних потреб, а тому їх когнітивні функції з віком не знижуються. За словами Соравіа, потрібно більше досліджень, щоб зрозуміти, як працює цей відбір і який механізм у цього процесу.

Раніше Фокус писав про те, що найважчий літаючий птах у світі займається самолікуванням.