Как добиться поставленных целей в Новом году. Психологи назвали систему, которая никогда не подводит

Исследователи считают, что следуя этим нехитрым правилам нам удастся осуществить намного больше пунктов из "списка желаний".

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Новый год — это пора, когда принято подводить итоги прошедшего года и строить планы на будущий. Однако осуществить все эти глобальные планы порой бывает намного сложнее, чем составить "список желаний" на следующий год, пишет Forbes.

Психологи считают, что это может быть связано с "неуместной энергией". Несмотря на то, что у нас может быть правильное представление о том, что мы хотим улучшить, нам порой просто не хватает понимания того, "как мы собираемся этого достичь". К счастью, на помощь приходит наука.

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Психологи настаивают, что для достижения своих целей не стоит полагаться лишь на силу воли, нацеливание на быстрое решение давних проблем также не сработает. Однако психологи рекомендуют создать систему, которая поможет преобразовать желаемое поведение в поведение по умолчанию и тогда гораздо более вероятным станет достижение наших целей.

№1. Цели высокие, привычки маленькие

Наше желание "начать с чистого листа" часто побуждает нас ставить перед собой весьма амбициозные цели. Например, мы говорим себе, что в следующем году хотим достичь весьма строгих целей по снижению веса. Однако наступает Новый год и наша мотивация часто затухает — психологи уверены, все дело в том, что наша цель изначально была весьма нереалистичной.

Вместо того, чтобы гнаться за весьма эфемерной целью похудеть, лучше взять за привычку выполнять легкие 20-минутные тренировки через день в течение первых 3-х месяцев. Психологи советуют сосредоточиться на чем-то устойчивом и эффективном.

Психологи уверены, что начинать стоит с чего-то минимального — ежедневной прогулки или легкой растяжки и постепенно наращивать и усиливать эту привычку. Основная идея заключается в том, чтобы включить желаемое поведение в наш список поведения по умолчанию. Когда эти простые привычки наработаны и закреплены, нам будет намного проще перейти к более сложным задачам — например, посещениям спортзала или пробежкам.

№2. Принцип "если-то"

Психолог Торстен Мартини-Хенгер рекомендует взять на заметку еще один способ, который поможет выработать стойкие привычки — планировать действия по принципу "если-то".

По сути, все, что нам необходимо сделать — взломать ассоциативную архитектуру мозга и связать желаемое поведение с определенной ситуацией. Например, каждый день перед работой мы можем выполнять 5 приседаний. Этот способ, конечно, не гарантирует привязанности к определенному поведению, однако весьма повысит наши шансы на выполнение и фиксирование определенной привычки.

№ 3. Цели требуют сверхчеловеческих усилий, привычки автоматически

Большинство из нас ошибочно полагают, что наше поведение обусловлено чувствами и желаниями, однако на самом деле наши ежедневные ритуалы связаны с привычками. Это неправильное приписывание "внутренним состоянием" того, что обусловлено привычками было выявлено в новом исследовании психолога Асафара Мазара.

По мнению психолога, привычки чрезвычайно важны в нашей жизни, ведь они активизируются по умолчанию, а значит мы выполняем те или иные действия даже если у нас нет особого желания.

Другое исследование проведенное психологом Венди Вуд, показало, что наши привычки формируют почти 40% нашего повседневного поведения. То есть, у нас есть замечательная возможность автоматизировать желаемое поведение, развив его до привычки.

По словам Мазара, лучшее, что мы могли бы сделать для себя — уменьшить "трение" между собой и желаемым поведением. Например, вместо того, чтобы просто полагаться на нашу силу воли в решении перейти на более здоровое питание, куда более правильным было бы исключить хранение на кухне "опасных" продуктов, заменив их полезными закусками.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали самый простой и эффективный способ похудения — без диет и изнурительных тренировок.