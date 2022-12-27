Без диет и упражнений. Ученые назвали самый простой и эффективный способ похудения

Исследование показывает, что эта техника удваивает потерю веса без особых усилий и изнурительных упражнений.

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Рождественские и новогодние праздники, безусловно, приятная пора, но порой они оставляют на нас отпечаток в виде лишних килограммов, от которых после крайне сложно избавиться. Если изнурительные тренировки и жесткие диеты не для вас, не расстраивайтесь — ученые нашли другой эффективный и простой способ похудеть, пишет PSY Blog.

Исследование показывает, что люди, которые придерживаются одного нехитрого правила, способны похудеть на чуть более двух килограммов за полгода, тогда как контрольная группа с тем же рационом, не придерживающаяся этой техники, набрала за тот же период чуть более 3,5 килограммов.

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Самое приятное, что в этой новой методике не было никаких изнурительных упражнений или серьезных изменений в рационе. По сути, основной хитростью этой методики является простое пережевывание каждого кусочка пищи в течение 30 секунд. По словам соавтора исследования профессора Шмид-Шейбана, человек может принять этот подход к медленному питанию и придерживаться его до конца жизни, не переживая о лишнем весе.

В общей сложности в исследовании приняли участие 54 ребенка в возрасте от 6 до 17 лет. Ученые поставили перед ними единственную задачу — пережевывать каждый кусочек пищи 30 секунд — чтобы помочь детям рассчитать время, им дали небольшие песочные часы.

По словам другого соавтора исследования Педро Кабралеса, песочные часы, по сути, сделали исследование больше похожим на игру. Любопытно, что когда некоторые из детей забывали про часы, другие участники исследования напоминали им про них.

Отметим, что исследователи также ввели две дополнительные инструкции. В итоге эффективная схема похудения выглядит так:

пережевывать каждый кусочек 30 секунд;

выпивать стакан воды перед едой;

отказаться от перекусов между приемами пищи.

Результаты исследования показали, что дети, которые ели медленно, теряли от 3 до 5% своего веса за один год. Для сравнения контрольная группа детей, которые ели в привычном ритме — набрали от 7 до 8% своего веса.

Исследователи отмечают, что схема медленного питания является эффективной из-за того, что дает больше времени для того, чтобы "рефлекс сытости" достиг мозга. Известно, что сообщение о сытости приходит приблизительно через 15 минут, однако многие съедают свою быстрее, чем истечет это время.

По словам еще одного соавтора исследования Руи Переса-Тамайо, данное исследование направлено на предотвращение набора веса, однако оно также поможет людям избавиться от лишнего веса, если таковой у них имеется.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему люди набирают вес после рождественских праздников — виноваты микробы-трудоголики.