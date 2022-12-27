Без дієт та вправ. Вчені назвали найпростіший і найефективніший спосіб схуднення

Дослідження показує, що ця техніка подвоює втрату ваги без особливих зусиль та виснажливих вправ.

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Різдвяні та новорічні свята, безумовно, приємна пора, але часом вони залишають на нас відбиток у вигляді зайвих кілограмів, яких опісля вкрай складно позбутися. Якщо виснажливі тренування та жорсткі дієти не для вас, не засмучуйтесь — вчені знайшли інший ефективний і простий спосіб схуднути, пише PSY Blog.

Дослідження показує, що люди, які дотримуються одного нехитрого правила, здатні схуднути трохи більше двох кілограмів за півроку, тоді, як контрольна група з тим же раціоном, що не дотримується цієї техніки, набрала за той же період трохи більше 3,5 кілограмів.

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Найприємніше, що у цій новій методиці не буде ніяких виснажливих вправ чи серйозних змін у раціоні. По суті, основною хитрістю цієї методики є просте пережовування кожного шматка їжі протягом 30 секунд. За словами співавтора дослідження професора Шмід-Шейбана, людина може прийняти цей підхід до повільного харчування і дотримуватися його до кінця життя, не переживаючи за появу зайвої ваги.

Загалом у дослідженні взяли участь 54 дитини віком від 6 до 17 років. Вчені поставили перед ними єдине завдання — пережовувати кожен шматочок їжі 30 секунд — щоб допомогти дітям розрахувати час, їм дали невеликий пісочний годинник.

За словами іншого співавтора дослідження Педро Кабралеса, пісочний годинник, по суті, зробив дослідження більш схожим на гру. Цікаво, коли деякі з дітей забували про годинник, інші учасники дослідження нагадували їм про них.

Зазначимо, що дослідники також запровадили дві додаткові інструкції. У результаті ефективна схема схуднення виглядає так:

пережовувати кожен шматочок 30 секунд;

випивати склянку води перед їжею;

відмовитися від перекусів між їжею.

Результати дослідження показали, що діти, які їли повільно, втрачали від 3% до 5% своєї ваги за один рік. Для порівняння контрольна група дітей, які їли у звичному ритмі, набрали від 7 до 8% своєї ваги.

Дослідники відзначають, що схема повільного харчування є ефективною через те, що дає більше часу для того, щоб "рефлекс ситості" досяг мозку. Відомо, що повідомлення про ситість надходить приблизно через 15 хвилин, проте багато хто з'їдає свою їжу швидше, ніж закінчиться цей час.

За словами ще одного співавтора дослідження Руї Переса-Тамайо, дане дослідження спрямоване на запобігання набору ваги, проте воно також допоможе людям позбутися зайвої ваги, якщо така у них є.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому люди набирають вагу після різдвяних свят — винні мікроби-трудоголіки.