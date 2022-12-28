Як досягти поставлених цілей в Новому році. Психологи назвали систему, яка ніколи не підводить

Дослідники вважають, що, дотримуючись цих нехитрих правил, нам вдасться здійснити набагато більше пунктів зі списку бажань.

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Новий рік — це час, коли заведено підбивати підсумки минулого року і будувати плани на майбутній. Однак здійснити всі ці глобальні плани часом буває набагато складніше, ніж скласти "список бажань" на наступний рік, пише Forbes.

Психологи вважають, що це може бути пов'язане з "недоречною енергією". Попри те, що у нас може бути правильне уявлення про те, що ми хочемо покращити, нам часом просто не вистачає розуміння того, як ми збираємося цього досягти. На щастя, на допомогу приходить наука.

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Психологи наполягають, що для досягнення своєї мети не варто покладатися лише на силу волі, націлювання на швидке розв'язання давніх проблем також не спрацює. Однак психологи рекомендують створити систему, яка допоможе перетворити бажану поведінку на поведінку за умовчанням і тоді набагато імовірнішим стане досягнення наших цілей.

№1. Цілі високі, звички маленькі

Наше бажання "почати з чистого аркуша" часто спонукає нас ставити перед собою дуже амбітні цілі. Наприклад, ми говоримо собі, що наступного року хочемо досягти вельми суворих цілей зниження ваги. Проте настає Новий рік і наша мотивація часто згасає — психологи впевнені, вся річ у тому, що наша мета була дуже нереалістичною.

Замість того, щоб гнатися за ефемерною метою схуднути, краще взяти за звичку виконувати легкі 20-хвилинні тренування через день протягом перших 3-х місяців. Психологи радять зосередитися на чомусь стійкому та ефективному.

Психологи впевнені, що починати варто з чогось мінімального — щоденної прогулянки чи легкої розтяжки та поступово нарощувати та посилювати цю звичку. Основна ідея полягає в тому, щоб включити бажану поведінку до нашого списку поведінки за умовчанням. Коли ці прості звички напрацьовані та закріплені, нам буде набагато простіше перейти до складніших завдань — наприклад, відвідин спортзалу чи пробіжок.

№2. Принцип "якщось"

Психолог Торстен Мартіні-Хенгер рекомендує взяти на замітку ще один спосіб, який допоможе виробити стійкі звички — планувати дії за принципом "якщось".

По суті, все, що нам необхідно зробити, — зламати асоціативну архітектуру мозку та пов'язати бажану поведінку з певною ситуацією. Наприклад, щодня перед роботою ми можемо виконувати 5 присідань. Цей спосіб, звичайно, не гарантує прихильності до певної поведінки, проте дуже підвищить наші шанси на виконання та фіксування певної звички.

№ 3. Цілі потребують надлюдських зусиль, звички автоматично

Більшість із нас помилково вважає, що наша поведінка обумовлена почуттями та бажаннями, проте насправді наші щоденні ритуали пов'язані зі звичками. Це неправильне приписування "внутрішнім станом" те, що зумовлено звичками виявлено в новому дослідженні психолога Асафара Мазара.

На думку психолога, звички надзвичайно важливі у нашому житті, адже вони активізуються за умовчанням, а значить ми виконуємо ті чи інші дії навіть якщо ми не маємо особливого бажання.

Інше дослідження, проведене психологом Венді Вуд, показало, що наші звички формують майже 40% нашої повсякденної поведінки. Тобто, ми маємо чудову можливість автоматизувати бажану поведінку, розвинувши її до звички.

За словами Мазара, найкраще, що ми могли б зробити для себе — зменшити "тертя" між собою та бажаною поведінкою. Наприклад, замість того, щоб просто покладатися на нашу силу волі у вирішенні перейти на здоровіше харчування, куди правильніше було б виключити зберігання на кухні "небезпечних" продуктів, замінивши їх корисними закусками.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали найпростіший і найефективніший спосіб схуднення без дієт і виснажливих тренувань.