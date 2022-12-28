Фродо где-то рядом. Ученые считают, что на индонезийском острове Флорес все еще живут хоббиты

Антропологи уверены, что древние люди все еще могут скрываться от человеческих глаз в лесах острова.

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Дж.Р.Р. Толкин описал этих крохотных, жадных до завтрака существ, задолго до того, как ученые обнаружили останки вымершего человеческого вида, которому дали название Homo floresiensis, в честь персонажей "Хоббита", IFL Science.

Останки были обнаружены в 2003 году во время экспедиции, в которой ученые пытались обнаружить следы миграции современных людей из Азии в Австралию. В ходе раскопок они наткнулись на весьма полный скелет небольшого вымершего человеческого вида — это произошло на индонезийском острове Флорес.

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Изначально ученые предполагали, что этот вид жил на Земле относительно недавно — около 12 тысяч лет назад, однако дальнейшие исследования показали, что эту дату необходимо передвинуть примерно на 50 тысяч лет.

Однако самое любопытное началось немногим позже. Профессор антропологии из Университета Альберты Грегори Форт считает, что предыдущие прогнозы ученых могли быть ошибочными — якобы они проигнорировали доказательства того, что данный вид существует и по сей день или хотя бы воспоминания о "хоббитах" могли сохраниться в памяти ныне живущих там людей.

В своей новой статье он планирует поднять тему того, что палеонтологи и другие ученые могли упустить из виду одну очень важную деталь — знания коренных народов острова Флорес и рассказы о "человеке-обезьяне", живущем в лесах Флореса.

В своей работе автор уверяет, что свидетельства более трех десятков местных жителей, с которыми он говорил лично, свидетельствуют о том, что неразумный гоминин смог выжить на Флоресе до настоящего или совсем недавнего времени.

Из местной народной зоологии народа лио, населяющего остров, Форту удалось узнать истории том, как люди превращаются в животных по мере того, как они перемещаются и адаптируются к новым условиям

Отметим, что палеонтологи остаются непреклонны — существование H. Floresiensis все еще датируется 50 000 лет назад. Однако Форт продолжает настаивать, что ученым необходимо включить в свое исследование свидетельства местных коренных народов.

Форт отмечает, что первоначальный инстинкт в действительности подсказывает нам, что все еще существующие люди-обезьяны Флореса полностью вымышлены, однако если принять во внимание свидетельства местных жителей, не остается веских причин так думать. Ученый полагает, что "хобитты" или все еще живут в лесах, или вымерли на острове в последние 100 лет.

Ранее Фокус писал, что ученые обнаружили новых доисторических существ: одного назвали в честь персонажа из "Хоббита".