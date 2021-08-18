Ученые обнаружили новых доисторических существ: одного назвали в честь персонажа из "Хоббита" (фото)

После вымирания динозавров наступила эра млекопитающих, в результате чего они начали быстро развиваться и увеличить размер тела.

Доисторическое существо, названное в честь персонажа "Хоббита" Беорна, является одним из трех новых открытых существ, свидетельствующих о быстрой эволюции млекопитающих после вымирания динозавров, пишет Yahoo Sport UK.

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Эти древние существа обитали в Северной Америке во время самой ранней палеоценовой эпохи — периода, наступившего сразу после вымирания динозавров.

[ + – ] Останки Beornus honeyi.

По словам исследователей, полученные результаты свидетельствуют о том, что после массового вымирания млекопитающие развивались быстрее, чем считалось ранее. Обнаруженных существ назвали — Miniconus jeanninae, Conacodon hettingeri и Beornus honeyi.

Они различаются по размеру и у каждого есть свои уникальные особенности зубов. Новые животные принадлежат к семейству периптихидов — плацентарным млекопитающим, называемых архаическими копытными, примитивными предками современных копытных — лошадей, слонов, коров, бегемотов. Они отличаются от других своими зубами, которые имеют опухшие щеки и необычные вертикальные эмалированные гребни.

[ + – ] Останки Conacodon hettingeri.

Палеонтологи из Колорадского университета в Боулдере обнаружили части костей и зубов нижней челюсти, которые позволяют лучше понять личность, образ жизни и размер тела животных.

Исследователи считают, что эти существа могли быть всеядными, поскольку у них развились зубы, которые позволяли им измельчать как растения, так и мясо. Тем не мене, основу их рациона все-таки составляли растения.

[ + – ] Останки Miniconus jeanninae.

Некоторые млекопитающие впервые появились сразу после массового вымирания, уничтожившего нептичьих динозавров 66 миллионов лет назад. По этой причине оно признано как начало эпохи млекопитающих.

"Когда динозавры вымерли, доступ к различной еде и окружающей среде позволил млекопитающим быстро эволюционировать и разнообразить анатомию зубов, а также увеличить размер тела", — заключил ведущий автор исследования Мадлен Аттеберри.