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Вчені виявили нових доісторичних істот: одного назвали на честь персонажа з "Гобіта" (фото)

Юлія Чайка
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доісторичні істоти, малюнок, дерева

Після вимирання динозаврів настала ера ссавців, в результаті чого вони почали швидко розвиватися і збільшити розмір тіла.

Доісторичну істоту, названу на честь персонажа "Гобіта" Беорна, є однією з трьох нових відкритих істот, які свідчать про швидку еволюцію ссавців після вимирання динозаврів, пише Yahoo Sport UK.

Ці стародавні істоти жили в Північній Америці під час самої ранньої палеоценової епохи — періоду, що наступив відразу після вимирання динозаврів.

кістки, зуби, знімок
Останки Beornus honeyi.

За словами дослідників, отримані результати свідчать про те, що після масового вимирання ссавці розвивалися швидше, ніж вважалося раніше. Виявлених істот назвали — Miniconus jeanninae, Conacodon hettingeri і Beornus honeyi.

Вони розрізняються за розміром і у кожного є свої унікальні особливості зубів. Нові тварини належать до сімейства периптихидів — плацентарних ссавців, які називаються архаїчними копитними, примітивними предками сучасних копитних — коней, слонів, корів, бегемотів. Вони відрізняються від інших своїми зубами, які мають опухлі щоки і незвичайні вертикальні емальовані гребені.

зуби, фото, ссавець
Останки Conacodon hettingeri.

Палеонтологи з Колорадського університету в Боулдері виявили частини кісток і зубів нижньої щелепи, які дозволяють краще зрозуміти особистість, спосіб життя і розмір тіла тварин.

Дослідники вважають, що ці істоти могли бути всеїдними, оскільки у них розвинулися зуби, які дозволяли їм подрібнювати як рослини, так і м'ясо. Тим не менше, основу їх раціону все-таки складали рослини.

зуби, останки, фото
Останки Miniconus jeanninae.

Деякі ссавці вперше з'явилися відразу після масового вимирання, що знищило непташиних динозаврів 66 мільйонів років тому. З цієї причини воно визнане як початок епохи ссавців.

"Коли динозаври вимерли, доступ до різної їжі та навколишнього середовища дозволив ссавцям швидко еволюціонувати та урізноманітнити анатомію зубів, а також збільшити розмір тіла", — уклав провідний автор дослідження Мадлен Аттеберрі.