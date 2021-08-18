Вчені виявили нових доісторичних істот: одного назвали на честь персонажа з "Гобіта" (фото)

Після вимирання динозаврів настала ера ссавців, в результаті чого вони почали швидко розвиватися і збільшити розмір тіла.

Доісторичну істоту, названу на честь персонажа "Гобіта" Беорна, є однією з трьох нових відкритих істот, які свідчать про швидку еволюцію ссавців після вимирання динозаврів, пише Yahoo Sport UK.

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Ці стародавні істоти жили в Північній Америці під час самої ранньої палеоценової епохи — періоду, що наступив відразу після вимирання динозаврів.

[ + – ] Останки Beornus honeyi.

За словами дослідників, отримані результати свідчать про те, що після масового вимирання ссавці розвивалися швидше, ніж вважалося раніше. Виявлених істот назвали — Miniconus jeanninae, Conacodon hettingeri і Beornus honeyi.

Вони розрізняються за розміром і у кожного є свої унікальні особливості зубів. Нові тварини належать до сімейства периптихидів — плацентарних ссавців, які називаються архаїчними копитними, примітивними предками сучасних копитних — коней, слонів, корів, бегемотів. Вони відрізняються від інших своїми зубами, які мають опухлі щоки і незвичайні вертикальні емальовані гребені.

[ + – ] Останки Conacodon hettingeri.

Палеонтологи з Колорадського університету в Боулдері виявили частини кісток і зубів нижньої щелепи, які дозволяють краще зрозуміти особистість, спосіб життя і розмір тіла тварин.

Дослідники вважають, що ці істоти могли бути всеїдними, оскільки у них розвинулися зуби, які дозволяли їм подрібнювати як рослини, так і м'ясо. Тим не менше, основу їх раціону все-таки складали рослини.

[ + – ] Останки Miniconus jeanninae.

Деякі ссавці вперше з'явилися відразу після масового вимирання, що знищило непташиних динозаврів 66 мільйонів років тому. З цієї причини воно визнане як початок епохи ссавців.

"Коли динозаври вимерли, доступ до різної їжі та навколишнього середовища дозволив ссавцям швидко еволюціонувати та урізноманітнити анатомію зубів, а також збільшити розмір тіла", — уклав провідний автор дослідження Мадлен Аттеберрі.